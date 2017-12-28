В Киеве водители устроили драку на дороге - соцсети

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Водители в четверг вечером устроили разборки на дороге в Киеве.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

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Драка произошла на Дружбы Народов: дорогу не поделили водители Volkswagen и Renault.

"Остановились. Водитель буса разбил водителю "Новой почты" голову и зеркало (в авто)", — сообщает dtv.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua/Facebook, 28 декабря 2017

Ранее водители устроили драку в пробке на Крещатике.