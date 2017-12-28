наверх
29.12.201700:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве водители устроили драку на дороге - соцсети

    (обновлено: )21701
    По данным сообщения, драка произошла на Дружбы Народов в Киеве: дорогу не поделили водители Volkswagen и Renault. Один из них разбил другому голову.
    На месте драки водителей в Киеве, 28 декабря
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Водители в четверг вечером устроили разборки на дороге в Киеве.

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

    Смотрите также: Смертельное ДТП с автобусом в Москве. Видео с регистратора

    Драка произошла на Дружбы Народов: дорогу не поделили водители Volkswagen и Renault.

    "Остановились. Водитель буса разбил водителю "Новой почты" голову и зеркало (в авто)", — сообщает dtv.kiev.ua в Facebook.

    dtp.kiev.ua/Facebook, 28 декабря 2017

    Ранее водители устроили драку в пробке на Крещатике.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия