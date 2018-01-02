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    Происшествия

    Пьяный водитель врезался в дорожный знак "Черновцы" и погиб

    (обновлено: )77
    Полиция проводит расследование смертельной аварии на въезде в Черновцы. Водитель автомобиля Volkswagen Caddy протаранил бетонный дорожный знак и погиб на месте.
    Водитель врезался в знак Черновцы и погиб
    Фото "Молодой Буковинец"

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Черновцах ночью 2 января погиб водитель автомобиля Volkswagen Caddy, который врезался в придорожный знак на въезде в город.

    Полиция сообщает, что 38-летний мужчина не справился с управлением своего авто и на улице Галицкий шлях врезался в бетонную конструкцию. Автомобиль и знак "Черновцы" получили повреждения, а водитель от полученных травм погиб на месте.

    "Молодой буковинец" сообщает, что причиной аварии стало управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, что и привело к трагическим последствиям.

    Фото "Молодой буковинец"
    При ДТП был поврежден знак на въезде в Черновцы

    Расследование происшествия проводится по статье Уголовного кодекса "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

    Ранее сообщалось, что в Закарпатье авария с участием грузовика привела к блокированию участка дороги в Мукачево. Водитель грузового автомобиля, на рассчитав высоту ограничителя над дорогой, врезался в него и вырвал из земли.

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