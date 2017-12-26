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    Смертельное ДТП в Москве: водитель автобуса даже не пытался тормозить

    (обновлено: )4710
    Группа "ГАЗ" по результатам предварительного анализа происшествия сообщила, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования.
    На западе Москвы автобус въехал в подземный переход
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Колеса устроившего смертельное ДТП в Москве автобуса в начале движения были резко вывернуты вправо, он направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, сообщает группа "ГАЗ" по результатам предварительного анализа происшествия.

    Момент наезда автобуса на пешеходов около станции метро «Славянский бульвар» в Москве
    RT на русском
    Момент наезда автобуса на пешеходов у станции метро в Москве

    Днем в понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве. В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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    "Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования", — говорится в сообщении.

    "При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", — добавляет компания.

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    Пресс-служба группы "ГАЗ" ранее сообщила, что эксперты компании-производителя автобуса проведут детальный осмотр машины для анализа технического состояния. Автобус "ЛИАЗ" был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы "ГАЗ" в 2016 году и передан в "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья.

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