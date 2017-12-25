Водитель автобуса в Москве озвучил причины смертельного ЧП

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Водитель автобуса, въехавшего в переход на западе Москвы, заявил, что пытался затормозить, но тормоза не работали, сообщает пресс-служба СК России.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", — говорится в сообщении ведомства.

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что рассматриваются две версии крупного ДТП у метро "Славянский бульвар" в Москве: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза.