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    Россия

    Водитель автобуса в Москве озвучил причины смертельного ЧП

    (обновлено: )77003
    Водитель автобуса рассказал, что транспортное средство, находясь на остановке, внезапно начало самостоятельное движение, тормоза не сработали.
    Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы
    @irakurochkinaa

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Водитель автобуса, въехавшего в переход на западе Москвы, заявил, что пытался затормозить, но тормоза не работали, сообщает пресс-служба СК России.

    ЧП в Москве
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    "Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", — говорится в сообщении ведомства.

    По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.

    Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что рассматриваются две версии крупного ДТП у метро "Славянский бульвар" в Москве: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза.

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