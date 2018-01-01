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    В Хмельницкой области иномарка сбила на переходе мать с ребенком: водитель сбежал

    (обновлено: )24010
    Трагедия произошла вечером в Шепетовке. Примечательно, что водитель после совершения ДТП бросил автомобиль и сбежал с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок в реанимации.
    ДТП в Хмельницком
    shepetivka.com.ua

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mercedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочерью. В результате мать погибла, а ребенок находится в больнице, пишут местные СМИ со ссылкой на информацию полиции.

    Трагедия произошла сегодня вечером на ул. Судилковской. Примечательно, что водитель после совершения ДТП бросил автомобиль и сбежал с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок в реанимации.

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    Полиция разыскивает водителя.

    "По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина летела с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", — сказано в сообщении.

    По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре.

    Отметим, с сегодняшнего дня максимальная скорость движения в населенных пунктах в Украине составляет 50 км/ч, а не 60, как было ранее.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в районе моста Патона на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП. Mercedes уходя от полицейской погони протаранил 6 автомобилей.

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