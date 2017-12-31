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    Киев

    Выяснилось как началась погоня в Киеве, закончившаяся масштабным ДТП

    (обновлено: )87
    Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.
    Масштабное ДТП в Киеве
    скриншот с видео

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители попытались проверить документы мужчины, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили на парковке супермаркета "Сильпо", что на Княжем Затоне, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

    Смотрите также: В Киеве Mercedes уходя от полицейской погони протаранил 6 автомобилей

    "Как только мужчина увидел полицейских — моментально побежал к авто Mercedes, сел и начал убегать", — говорится в сообщении.

    Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в районе моста Патона на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП. Mercedes уходя от полицейской погони протаранил 6 автомобилей.

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