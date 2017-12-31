Выяснилось как началась погоня в Киеве, закончившаяся масштабным ДТП

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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители попытались проверить документы мужчины, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили на парковке супермаркета "Сильпо", что на Княжем Затоне, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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"Как только мужчина увидел полицейских — моментально побежал к авто Mercedes, сел и начал убегать", — говорится в сообщении.

Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе моста Патона на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП. Mercedes уходя от полицейской погони протаранил 6 автомобилей.