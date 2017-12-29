В Киеве у героя парковки забрали Bentley

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Киеве патрульная полиция эвакуировала автомобиль Bentley в связи с нарушением правил парковки.

Момент погрузки Bentley на эвакуатор зафиксировал на фото пользователь Facebook Макс Джигун: "Если честно, то и сам радуюсь, когда пакуют очередного героя парковки. Независимо от того, Бентли это или Ланос".

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, которые составили административный протокол на владельца престижного авто.

Ранее Верховная Рада усилила ответственность за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Закон предусматривает штраф от 1020 до 1700 грн за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов, однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

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