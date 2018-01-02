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    В Хмельницкой области задержали водителя, сбившего мать с ребенком

    (обновлено: )308
    Спикер полиции в регионе Инна Глега сообщила, что пострадавший в результате ДТП ребенок находится в реанимации местной больницы, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
    ДТП в Хмельницком
    shepetivka.com.ua

    КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области полицейские задержали водителя автомобиля, который накануне сбил мать с двухлетним ребенком, сообщила спикер полиции в регионе Инна Глега.

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    "Водителя задержали, и он будет отвечать перед законом. Могу сказать, что этот человек одиозный для этой местности — не раз ранее судим за кражи, он достаточно хорошо знаком местным работникам полиции. Открыто производство по ч. 2 статьи 286 УК Украины. Суд определит наказание. Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения", — сказала Глега в эфире телеканала "112 Украина".

    Она добавила, что пострадавший в результате ДТП ребенок находится в реанимации местной больницы, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

    Напомним, 1 января в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу с двухлетней дочерью. В результате ДТП женщина погибла на месте. Водитель легковушки с места аварии сбежал.

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