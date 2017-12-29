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    Киев

    Водитель бетоновоза в Киеве насмерть сбил женщину и даже не заметил этого

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    Водитель грузовика выехал с парковки и не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. После наезда многотонный грузовик поехал дальше.
    Бетономешалка насмерть сбила женщину в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева бетоновоз насмерть сбил молодую женщину, сообщает "Эспрессо ТВ".

    Сообщается, что водитель грузовика выехал с парковки и не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Многотонный бетоновоз переехал девушку всеми колесами и даже не остановился.

    espreso.tv
    Бетономешалка насмерть сбила женщину в Киеве

    Трагедия произошла на глазах многочисленных свидетелей, которые догнали грузовик и остановили. "Но водитель не поверил и поехал дальше,после чего в дальнейшем был остановлен полицейскими, которых вызвали свидетели", — сообщает издание.

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    Женщина скончалась на месте, на вид ей примерно 30 лет.

    Ранее сообщалось, что под Львовом найдена погибшая при невыясненных обстоятельствах девушка. 

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