Водитель бетоновоза в Киеве насмерть сбил женщину и даже не заметил этого

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева бетоновоз насмерть сбил молодую женщину, сообщает "Эспрессо ТВ".

Сообщается, что водитель грузовика выехал с парковки и не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Многотонный бетоновоз переехал девушку всеми колесами и даже не остановился.

espreso.tv Бетономешалка насмерть сбила женщину в Киеве

Трагедия произошла на глазах многочисленных свидетелей, которые догнали грузовик и остановили. "Но водитель не поверил и поехал дальше,после чего в дальнейшем был остановлен полицейскими, которых вызвали свидетели", — сообщает издание.

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Женщина скончалась на месте, на вид ей примерно 30 лет.

Ранее сообщалось, что под Львовом найдена погибшая при невыясненных обстоятельствах девушка.