Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
Согласно данным полиции, во время инцидента в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и поврежден автомобиль BMW. Стрельба производилась из охотничьих ружей и травматических пистолетов.
Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая играет роль Анны Карениной в одноименном спектакле, сообщила, что в Хмельницком в театре им. Старицкого им запретили показывать постановку из-за того, что она на русском языке.
По данным Хмельницкого городского совета, в результате аварии весь город остался без водоснабжения. Власти обещают устранить проблему к утру вторника, восстановительные работы ведутся в усиленном режиме.
Как сообщается, произошло лобовое столкновение. От удара в одном из автомобилей загорелось газобаллонное оборудование, поэтому на место происшествия пришлось вызывать спасателей, которые потушили пожар.
На массовое мероприятие по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны пришел молодой человек с ярко-красным рюкзаком, украшенным большим гербом Советского Союза, надписью "СССР" и георгиевской лентой, сообщили правоохранители.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".