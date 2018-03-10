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    Хмельницкий (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Центральная площадь Хмельницкого
    Хмельницкий увешан красно-черными флагами в годовщину убийства Шухевича
    13:17 05.03.2018
    219
    Муниципальные власти Хмельницкого решили отметить 68-ю годовщину со дня убийства главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича массовым развешиванием красно-черных полотнищ.
    Поджог отделения Сбербанка в Хмельницком
    В Хмельницком подожгли "Сбербанк"
    10:03 31.01.2018
    272Уход российских банков из Украины
    По данным местного издания, помощь пожарных не понадобилась, так как охраннику удалось потушить огонь самостоятельно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
    Полиция эвакуирует авто пьяного водителя в Хмельницкого
    В Хмельницком пьяный водитель станцевал на капоте перед полицейскими
    13:06 03.01.2018
    214
    Патрульная полиция задержала водителя, в крови которого содержание алкоголя в шесть раз превышало норму. Мужчина станцевал перед полицейскими на капоте авто.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Хроника 30 ноября: взрыв в суде Никополя, глава Верховного суда, письмо Филарета
    09:11 01.12.2017
    643
    Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
    Полицейский в костюме Смерти на дорогах Хмельницкого
    Полиция выпустила Смерть на дороги Хмельницкого
    12:42 16.11.2017
    1133
    Полицейские прибегли к проведению необычного флешмоба, чтобы предупредить пешеходов о тяжелых последствиях при нарушении ПДД.
    Инцидент в центре Хмельницкого. Комментарий полиции
    Разборки в центре Хмельницкого: комментарий полиции 
    22:19 07.11.2017
    878Криминальные войны в Украине
    В центре Хмельницкого между двумя группами лиц возник "инцидент". В результате - в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование. Также был поврежден автомобиль BMW.
    В Хмельницком произошла стрельба: пятеро ранены
    В Хмельницком произошла стрельба: пятеро ранены
    11:56 05.11.2017
    2134Криминальные войны в Украине
    Согласно данным полиции, во время инцидента в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и поврежден автомобиль BMW. Стрельба производилась из охотничьих ружей и травматических пистолетов.
    Спасение детей из горящего реабилитационного центра в Хмельницком
    В Хмельницком спасли десятки детей из горевшего реабилитационного центра
    15:12 01.11.2017
    142
    По информации ГСЧС, которая была обнародована в среду, пожар произошел во вторник в 21:21 в Центре социально-психологической реабилитации детей "Подолянчик". Спасены 38 детей.
    Театр имени Старицкого в Хмельницком
    В театре Хмельницкого запретили "Анну Каренину" на русском языке
    12:15 23.10.2017
    583
    Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая играет роль Анны Карениной в одноименном спектакле, сообщила, что в Хмельницком в театре им. Старицкого им запретили показывать постановку из-за того, что она на русском языке.
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Хроника 13 октября: "самоопределение Закарпатья", Тимошенко идет в президенты
    09:33 14.10.2017
    3726
    Накануне в Будапеште прошла скандальная акция "Самоопределение для Закарпатья" возле украинского посольства, а глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в президентской гонке.
    Стало известно, почему в Хмельницком отменили русский язык в школах
    19:15 13.10.2017
    660
    Департамент образования сообщает, что по поводу отмены изучения русского языка поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений.
    Александр Симчишин. Архивное фото
    Мэр объявил школы Хмельницкого свободными от русского языка
    15:57 13.10.2017
    828Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам мэра Хмельницкого, с понедельника в городе "нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык"". Далее, как сообщил Симчишин, "мы беремся за факультативы".
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Хмельницкий остался без воды
    15:34 09.10.2017
    1125
    По данным Хмельницкого городского совета, в результате аварии весь город остался без водоснабжения. Власти обещают устранить проблему к утру вторника, восстановительные работы ведутся в усиленном режиме.
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    Появились подробности крушения военного самолета близ Хмельницкого
    16:41 29.09.2017
    1576
    По данным местного интернет-издания, погибшие были опытными пилотами. Среди причин авиакатастрофы не исключают и внешние факторы. Возбуждено уголовное производство.
    ДТП под Хмельницким
    Смертельное ДТП под Хмельницким: авария забрала жизнь четырех человек
    16:20 02.09.2017
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    Как сообщается, произошло лобовое столкновение. От удара в одном из автомобилей загорелось газобаллонное оборудование, поэтому на место происшествия пришлось вызывать спасателей, которые потушили пожар.
    Представители молодежной организации Сокол в Хмельницком
    С файерами и дымовыми шашками: в Хмельницком националисты провели шествие
    09:43 24.05.2017
    836
    Националисты организовали празднование Дня Героев 23 мая. Колонна представителей молодежной организации "Сокол" прошлась по центральным улицам, зажигая файеры и дымовые шашки.
    В Хмельницком задержали мужчину с рюкзаком с советской символикой
    В Хмельницком задержали мужчину с рюкзаком с советской символикой
    16:14 09.05.2017
    288Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    На массовое мероприятие по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны пришел молодой человек с ярко-красным рюкзаком, украшенным большим гербом Советского Союза, надписью "СССР" и георгиевской лентой, сообщили правоохранители.
    В Хмельницком облили краской мемориальную доску Бандере
    В Хмельницком облили краской мемориальную доску Бандере
    22:58 08.05.2017
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    Мемориальный камень, который установили в честь Степана Бандеры в Хмельницком, облили красной краской. Активисты пытаются отмыть камень от краски.
    Перекрытие движения в Хмельницком
    В Хмельницком люди перекрыли проспект из-за отключения электричества
    00:11 29.03.2017
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    По данным СМИ, после 22.00 подачу электричества в домах на проспекте Победы возобновили, протестующие разошлись, разблокировав автомобильное движение по проспекту Мира.
    На месте ДТП в Хмельницком
    В Хмельницком столкнулись машина скорой помощи, Peugeot и автобус
    11:30 27.02.2017
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    По данным патрульной полиции, в результате ДТП на перекрестке Староконстантиновского шоссе и проспекта Мира пострадали водитель Peugeot, врач и фельдшер, которые находились в машине медпомощи.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Центральная площадь Хмельницкого
    Хмельницкий увешан красно-черными флагами в годовщину убийства Шухевича
    13:17 05.03.2018
    219
    Муниципальные власти Хмельницкого решили отметить 68-ю годовщину со дня убийства главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича массовым развешиванием красно-черных полотнищ.
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