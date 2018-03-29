В Хмельницком произошел пожар в общежитии, спасены 27 человек

ГСЧС

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на четверг в общежитии торгово-экономического колледжа в городе Хмельницкий, пострадавших нет, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар произошел в одной из комнат 4-этаждного здания.

"Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей. 104 студента временно отселены в Хмельницкий торгово-экономический колледж", — говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Сумах произошел пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета; спасатели обнаружили 17 человек, которые находились в опасности.