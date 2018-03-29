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    В Хмельницком произошел пожар в общежитии, спасены 27 человек

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    По данным ГСЧС, во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития сотрудники ведомства спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей.
    В Хмельницком произошел пожар в общежитии
    ГСЧС

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на четверг в общежитии торгово-экономического колледжа в городе Хмельницкий, пострадавших нет, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    По данным ведомства, пожар произошел в одной из комнат 4-этаждного здания.

    "Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей. 104 студента временно отселены в Хмельницкий торгово-экономический колледж", — говорится в сообщении.

    Причины возгорания устанавливаются.

    Ранее в Сумах произошел пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета; спасатели обнаружили 17 человек, которые находились в опасности.

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