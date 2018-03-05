Хмельницкий увешан красно-черными флагами в годовщину убийства Шухевича

Фото khmelnytsky.com.ua

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В понедельник центр Хмельницкого был завешан красно-черными флагами в 68-ю годовщину гибели руководителя Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, передают местные СМИ. РИА Новости | Перейти в фотобанк "Львов - не для польских панов". Факельное шествие националистов

Флаги массово появились на всех центральных улицах и площадях города.

"Фигура Романа Шухевича достаточно выдающаяся, ведь до сих пор остается вызовом для врагов Украины. Поэтому решили, что именно в этот день Революционный флаг ОУН появится в центре Хмельницкого", — цитирует издание "Хмельницкий" слова депутата Хмельницкого городского совета от ВО "Свобода" Виталия Диденко. "В нынешние времена очень важно чтить память легендарных украинском и брать с них пример", — считает он.

Напомним, что третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Роману Шухевичу посмертно присвоено звание "Герой Украины". В 2008 году Национальным банком Украины была выпущена юбилейная памятная монета, посвященная ему. В Хмельницкой области установлен памятный крест главнокомандующему УПА.

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