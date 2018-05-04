В Хмельницком задержан водитель, насмерть сбивший двух пешеходов

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Хмельницком в результате ДТП погибли двое парней, которых сбил BMW. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полицейских, дорожно-транспортное происшествие по улице Шевченко возле остановки общественного транспорта. Автомобиль наехал на молодых людей, когда они пересекали дорогу по пешеходному переходу.

На месте аварии в машине скорой помощи от полученных травм умер 24-летний житель Изяславского района, а 27-летний житель Шепетовки — скончался в приемном отделении городской больницы во время оказания первой медицинской помощи.

Вскоре после аварии патрульные полицейские обнаружили брошенный на соседней улице автомобиль с характерными для наезда повреждениями на передней части. В совершении смертельной ДТП подозревается 33-летний житель Хмельницкого, который уже задержан в Каменец-Подольском районе. Водитель-нарушитель скрывался от розыска на территории дачного кооператива.

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В марте сообщалось, что на трассе Киев — Овруч произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗИЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.