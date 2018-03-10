От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
Внимание подписчиков привлекло лицо певицы, которое на фото, по их мнению, выглядит постаревшим. Многие в комментариях задают вопрос: "Что с лицом?". Некоторые пишут, что похудение пошло Насте не на пользу.
Певица Настя Каменских, которая сменила образ ради сольного проекта NK, выступила на концерте "Новой Фабрики звезд" в России, чем рассердила своих поклонников. Каменских исполнила свою песню "Это моя ночь" вместе с российским артистом Эльманом Зейналовым.
Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram новыми фотографиями и видео, на которых она запечатлена в кружевном белье и купальнике. Одни интернет-пользователи похвалили ее, другие, наоборот, раскритиковали.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Внимание подписчиков привлекло лицо певицы, которое на фото, по их мнению, выглядит постаревшим. Многие в комментариях задают вопрос: "Что с лицом?". Некоторые пишут, что похудение пошло Насте не на пользу.
От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
Певица Настя Каменских, которая сменила образ ради сольного проекта NK, выступила на концерте "Новой Фабрики звезд" в России, чем рассердила своих поклонников. Каменских исполнила свою песню "Это моя ночь" вместе с российским артистом Эльманом Зейналовым.