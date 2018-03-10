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    Настя Каменских

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    16:57 06.03.2018
    1241Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
    Настя Каменских. Архивное фото
    Каменских шокировала фанатов неудачным фото
    18:17 27.02.2018
    7116
    Внимание подписчиков привлекло лицо певицы, которое на фото, по их мнению, выглядит постаревшим. Многие в комментариях задают вопрос: "Что с лицом?". Некоторые пишут, что похудение пошло Насте не на пользу.
    Настя Каменских
    Украинская поп-звезда в красном платье взорвала Instagram
    09:47 09.02.2018
    2492
    Снимок, на котором Настя Каменских запечатлена в красном обтягивающем платье и с ярким макияжем, набрал почти 123 тысячи "лайков". Подписчики в очередной раз расхвалили певицу.
    Настя Каменских танцет тверк
    Настя Каменских сексуально станцевала тверк 
    14:14 08.02.2018
    2400
    Настя Каменских "зажгла" Instagram, опубликовав видео, как она танцует тверк. Короткий ролик с приглашением на кастинг за сутки собрал более 330 тысяч просмотров.
    Настя Каменских
    Каменских предстала в образе "дикой кошечки"
    14:54 06.02.2018
    996
    На момент публикации новый снимок Насти Каменских набрал почти 90 тысяч "лайков". Одни похвалили певицу за красоту, другие - обвинили в плагиате, третьи - просто шутили.
    Настя Каменских
    Каменских показала фигуру в кружевном белье
    10:36 02.02.2018
    3294
    Украинская звезда поп-сцены Настя Каменских поделилась новыми фотографиями со своими подписчиками - за первые 20 минут снимок набрал более 21 тысячи "лайков".
    Настя Каменских. Архивное фото
    В сети разгорелась бурная дискуссия из-за располневшей Каменских
    12:31 18.01.2018
    3341
    Новый снимок Насти Каменских взорвал интернет: подписчики певицы активно обсуждают ее фигуру. Одни критикуют за располневшие формы, другие, наоборот, хвалят ее.
    Настя Каменских
    Настя Каменских рассказала, как проведет Новый год
    17:52 29.12.2017
    1116
    Знаменитая певица отправится в заокеанское путешествие в компании друзей. Для Насти эти праздники будут первыми за последние годы, когда она будет отдыхать, а не работать.
    Эльман Зейналов и Настя Каменских. Видео
    "Чемодан и вокзал": Каменских раскритиковали за выступление в РФ 
    18:59 20.11.2017
    1366
    Певица Настя Каменских, которая сменила образ ради сольного проекта NK, выступила на концерте "Новой Фабрики звезд" в России, чем рассердила своих поклонников. Каменских исполнила свою песню "Это моя ночь" вместе с российским артистом Эльманом Зейналовым.
    Настя Каменских
    Настю Каменских обвинили в плагиате
    20:50 06.11.2017
    2805
    Как отмечают комментаторы, припев песни очень напоминает одну из композиций группы Coldplay. Мотив припева Каменских похож на припев песни Something Just Like This.
    Без Потапа: первый клип Каменских
    Без Потапа. Появился первый сольный клип Каменских 
    12:11 03.11.2017
    2123
    Украинская поп-певица Настя Каменских начала сольную карьеру. Накануне она представила свой первый клип на песню "Это моя ночь". Его снял Алан Бадоев.
    Настях Каменских
    Каменских в бикини зажгла в соцсетях 
    11:26 30.10.2017
    4428
    Известная поп-певица Настя Каменских выложила видео, на котором она исполняет эротический танец. Кадры сопровождаются подписью: "Есть такие песни, под которые хочется танцевать все время и всюду".
    Настя Каменских
    Жаркий танец. Звезда украинской поп-сцены "зажгла" в кружевном белье
    11:20 29.09.2017
    2423
    Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram новыми фотографиями и видео, на которых она запечатлена в кружевном белье и купальнике. Одни интернет-пользователи похвалили ее, другие, наоборот, раскритиковали.
    Настя Каменских
    Украинская поп-звезда взорвала сеть откровенными снимками
    16:16 27.09.2017
    21455
    Настя Каменских поделилась в социальной сети новыми фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике. Одни интернет-пользователи похвалили ее, другие, наоборот, раскритиковали.
    Певица Настя Каменских. Архивное фото
    Украинская певица удивила эпатажным снимком без белья
    15:48 01.06.2017
    3735
    В ходе американского турне певица Настя Каменских выложила на своей странице в Instagram фото из туалета в Майами, на котором исполнительница "забыла" надеть трусики.
    Киевский полумарафон
    Полумарафон в Киеве: мы побежим даже в дождь - гендиректор Run Ukraine
    17:26 08.04.2017
    144
    В числе участников забега будут и Настя Каменских с Потапом, а также мэр столицы Виталий Кличко со своей командой. Об этом в эфире "ГС" рассказал гендиректор Run Ukraine Дмитрий Черницкий.
    В Черкассах перед концертом Потапа и Насти устроили коридор позора
    В Черкассах пикетировали концерт Потапа и Насти Каменских 
    10:27 21.11.2016
    524
    В воскресенье в Черкассах несколько десятков активистов протестовали возле дворца культуры "Дружба народов" за час до начала концерта исполнителей Потапа и Насти Каменских.
    Жесткое задержание свободовцев, пытавшихся сорвать концерт Потапа в Киеве
    Жесткое задержание "свободовцев", пытавшихся сорвать концерт Потапа в Киеве 
    22:49 16.11.2016
    4946Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как уточнил представитель правоохранительных органов на видео, сорвать концерт исполнителей Потапа и Насти Каменских пытались люди с флагами ВО "Свобода".
    Ситуация возле дворца Украина в Киеве
    В Киеве задержали активистов, пытавшихся сорвать концерт Потапа и Насти
    21:54 16.11.2016
    956Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам начальника отдела коммуникации ГУ НП в г. Киеве Оксаны Блищик, полиция вмешалась в ситуацию и оттеснила хулиганов. Пятерых правонарушителей доставили в Печерское управление полиции.
    Дуэт Потап и Настя
    "Правый сектор" потребовал запретить концерт Потапа и Каменских в Херсоне
    10:57 04.11.2016
    2060
    Активисты потребовали отменить в городе проведение концерта дуэта "Потап и Настя", пригрозив срывом мероприятия. Ранее концерт группы был отменен во Львове.
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    Настя Каменских. Архивное фото
    Каменских шокировала фанатов неудачным фото
    18:17 27.02.2018
    7116
    Внимание подписчиков привлекло лицо певицы, которое на фото, по их мнению, выглядит постаревшим. Многие в комментариях задают вопрос: "Что с лицом?". Некоторые пишут, что похудение пошло Насте не на пользу.
    Настя Каменских
    Украинская поп-звезда в красном платье взорвала Instagram
    09:47 09.02.2018
    2492
    Снимок, на котором Настя Каменских запечатлена в красном обтягивающем платье и с ярким макияжем, набрал почти 123 тысячи "лайков". Подписчики в очередной раз расхвалили певицу.
    Настя Каменских танцет тверк
    Настя Каменских сексуально станцевала тверк 
    14:14 08.02.2018
    2400
    Настя Каменских "зажгла" Instagram, опубликовав видео, как она танцует тверк. Короткий ролик с приглашением на кастинг за сутки собрал более 330 тысяч просмотров.
    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ
    16:57 06.03.2018
    1241
    От любви до ненависти - один политический шаг. Вчерашние музыкальные кумиры украинцев превращаются в "предателей", потому что выступают в РФ и получают там награды. Радикалы устраивают им травлю, а в это время популярность наших звезд в России растет.
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