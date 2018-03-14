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    В Хмельницком задержали мужчину с 50 пистолетами

    (обновлено: )7701
    Установлено, что житель Хмельницкого скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО для последующей перепродажи. Во время обысков в "цехе" задержанного правоохранители изъяли 50 пистолетов и патроны различного калибра.
    Оружие, изъятое у жителя Хмельницкого
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком торговца оружием, которое поступало из зоны боевых действий в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    При описи оружия, изъятого у Рубана загорелся снаряд
    Украинская правда
    При изъятии оружия у Рубана загорелся снаряд

    "Правоохранители установили, что житель областного центра скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту жительства своих родственников делец также оборудовал мастерскую по переработке пневматического оружия в боевое", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, во время обысков в "цехе" задержанного правоохранители изъяли 50 пистолетов и патроны различного калибра.

    Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием". Санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

    ssu.gov.ua
    Оружие, изъятое у жителя Хмельницкого

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. По последним данным ООН, жертвами стали более 10 300 человек.

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