В Хмельницком задержали мужчину с 50 пистолетами

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком торговца оружием, которое поступало из зоны боевых действий в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что житель областного центра скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту жительства своих родственников делец также оборудовал мастерскую по переработке пневматического оружия в боевое", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время обысков в "цехе" задержанного правоохранители изъяли 50 пистолетов и патроны различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием". Санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

ssu.gov.ua Оружие, изъятое у жителя Хмельницкого

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. По последним данным ООН, жертвами стали более 10 300 человек.