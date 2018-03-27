Хмельницкий облсовет разрешил вывешивать флаг ОУН-УПА

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КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Хмельницкий областной совет проголосовал за использование, наряду с государственным, красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) в дни некоторых памятных дат, сообщила во вторник пресс-служба облсовета.

Ранее Киевский, Львовский, Ивано-Франковский и Житомирский горсоветы разрешили использовать в дни памятных дат вместе с государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН-УПА. По данным пресс-службы, депутаты приняли проект решения "Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Хмельницкой области".

"Согласно решению, рекомендуется поднятие у административного здания Хмельницкого областного совета, его структур, красно-черного флага рядом с государственным флагом в памятные дни", — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".