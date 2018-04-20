Появились кадры пожара на свалке в Хмельницком

По данным пресс-службы ГСЧС, сообщение о том, что в городе Хмельницкий горит полигон твердых бытовых отходов, поступило в пятницу в 02.21. На момент прибытия спасателей площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

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"Оперативными действиями в 3.05 пожар удалось локализовать, а в 4.38 полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на большую площадь", — говорится в сообщении пресс-службы.

Причина пожара устанавливается.