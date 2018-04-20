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    Появились кадры пожара на свалке в Хмельницком

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    Спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Хмельницкий, сообщила в пятницу пресс-служба Государственного управления по чрезвычайным ситуациям в области.
    ГСЧС в Хмельницкой области/Youtube

    По данным пресс-службы ГСЧС, сообщение о том, что в городе Хмельницкий горит полигон твердых бытовых отходов, поступило в пятницу в 02.21. На момент прибытия спасателей площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

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    "Оперативными действиями в 3.05 пожар удалось локализовать, а в 4.38 полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на большую площадь", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Причина пожара устанавливается.

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