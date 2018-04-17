наверх
17.04.201816:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Пожар в многоэтажке Киева: сгорел парень

    (обновлено: )128
    Через пару минут после тушения пожара спасатели из квартиры вынесли парня около 25 лет без признаков жизни. В скорой его попытались реанимировать.
    На месте пожара в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В многоэтажном доме  на улице Мате Залки 8, в Оболонском районе Киева произошел пожар.

    Как сообщает dtp.kiev.ua, пожарные спасатели в аппаратах зашли в квартиру по пожарной лестнице через балкон.

    Через пару минут после тушения пожара из квартиры вынесли парня около 25 лет без признаков жизни. В скорой провели экстренную реанимацию, "запустили" работу сердца, но оно вновь остановилось. На месте "труповозка".

    dtp.kiev.ua
    На месте пожара в Киеве
    dtp.kiev.ua
    На месте пожара в Киеве

    Накануне в Соломенском районе Киеве на Караваевых дачах возник пожар. По данным портала dtp.kiev.ua, возле Радиорынка загорелся МАФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Президент РФ В. Путин
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна