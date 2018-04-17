Пожар в многоэтажке Киева: сгорел парень

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В многоэтажном доме на улице Мате Залки 8, в Оболонском районе Киева произошел пожар.

Как сообщает dtp.kiev.ua, пожарные спасатели в аппаратах зашли в квартиру по пожарной лестнице через балкон.

Через пару минут после тушения пожара из квартиры вынесли парня около 25 лет без признаков жизни. В скорой провели экстренную реанимацию, "запустили" работу сердца, но оно вновь остановилось. На месте "труповозка".

dtp.kiev.ua На месте пожара в Киеве

dtp.kiev.ua На месте пожара в Киеве

Накануне в Соломенском районе Киеве на Караваевых дачах возник пожар. По данным портала dtp.kiev.ua, возле Радиорынка загорелся МАФ.