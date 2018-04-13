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    Ресторан сгорел полностью. Появились новые данные по пожару в Одессе

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    Огнем полностью уничтожено заведение, а также частично повреждена спасательная станция. К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц основной пожарной техники и 45 спасателей.
    На пляже в Одессе горит ресторан, огонь распространяется на лодочную станцию
    Думская.net

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар ресторана на 13-й станции Большого Фонтана, огнем полностью уничтожено заведение, а также частично повреждена спасательная станция. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

    Сообщение о пожаре поступило в пятницу 13 апреля в 10:55.

    Думская.net
    На пляже в Одессе горит ресторан, огонь распространяется на лодочную станцию

    В 11:11 на пожар прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит кафе на площади 500 м.кв. и существует угроза распространения огня на рядом расположенную коммунальную спасательную станцию.

    В 11:57 пожар был локализован и в 13:06 ликвидирован. В результате пожара кафе уничтожено полностью и частично повреждена спасательная станция. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц основной пожарной техники и 45 спасателей.

    Ранее СМИ сообщали, что в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана горит ресторан "Песок".

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