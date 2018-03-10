Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, сбоям в работе электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
По информации ГСЧС, в здании Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета обрушилась фасадная стена на площади 80 кв.м и межэтажные перекрытия помещений с четвертого по первый этаж.
Масштабный пожар произошел во вторник на складе бронированных дверей в Чернигове, погиб 30-летний сотрудник, сообщает в среду утром пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности продолжают наблюдаться на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области по состоянию на 07:00 воскресенья, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По информации СМИ, водитель Fiat вылетел на проспект Победы на встречную полосу, где врезался в Opel и приземлился на Renault. В результате происшествия один водитель погиб, трое человек получили травмы.
В Ивано-Франковске глава государства выразил убеждение, что эксперимент по отчислению 50% средств от сверхплановых поступлений от таможенных платежей в специальные фонды областных бюджетов должен быть распространен на территории всей Украины.
Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.
В воскресенье в Киеве автомобиль Citroen двигался в сторону Троещины, внезапно из-под капота пошёл дым. Водитель вышел, чтоб открыть капот, получил легкие ожоги рук. В это время проезжал экипаж патрульной полиции, который пытался потушить пожар.
Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии. Бойцы аварийно-спасательного отряда с помощью специнструмента разрезали кузов авто и передали тело медикам.
В результате пожара на рынке у метро "Лесная" в Киеве погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГСЧС. В связи с пожаром приостановлено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".
В понедельник вечером в Чернигове в четырехэтажном жилом здании в комнате на четвертом этаже произошел взрыв, без последующего горения. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж и разрушение наружной стены с фасадной стороны.
Причины возгорания окончательно неизвестны. По предварительным оценкам пожар произошел или из-за повреждения кабеля, или из-за короткого замыкания. Окончательные выводы о причинах возгорания пообещали сообщить в пятницу, 25 ноября.
Столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля произошло в четверг, 20 октября, на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи села Журавное Винницкой области, погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Четверых сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привалило мусором на свалке возле Львова. На месте происшествия находились сотрудники ГСЧС, которые тут же начали искать коллег.
Крыша одесского памятника архитектуры национального значения Дома Лидерса рухнула во двор здания. После того, как в начале 2015-го года компания "Киевстар" покинула это здание на Ланжероновской, 3, там разместились волонтерские организации.
Подтопление приусадебных участков и трамвайных путей по улице Бердянская произошло в результате интенсивного таяния снега и осадков. Спасатели организовали прочистки сточных канав спуска воды в канализационный сток.
В Киеве из-под завала в пятиэтажном здании на улице Хмельницкого спасатели освободили шестого человека. По словам мэра Киева Виталия Кличко, спасательные работы будут продолжаться еще как минимум сутки. Под завалами могут быть еще люди.
В Запорожье утром в четверг начался сильный снегопад, дороги города за несколько часов замело снегом. Городские коммунальные службы уже начали расчистку главных дорог Запорожья, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта.
В Черниговской области Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с помощью беспилотных аппаратов уточняла данные о горящем торфе. Дроны применили, чтобы изучить места горения торфяников в селе Данивка Козелецкого района области.
В центре детской кардиологии и кардиохирургии на территории больницы "Охматдет" в Киеве в среду утром произошел пожар. Возгорание произошло в кабинете старшей медицинской сестры и распространилось на площадь 25 квадратных метров. Подробнее об инциденте смотрите в видео.
На территории Киевской области происходит тление 24 очагов торфа на общей площади 119 га. К ликвидации привлечены 328 человек личного состава и 90 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Площадь тления торфа в Киевской области продолжает увеличиваться и на понедельник составила около 122 гектаров, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Дым и запах гари ощущаются в нескольких районах столицы.
В воскресенье, 12 ноября, во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток", сообщила пресс-служба Львовского городского совета. По данным пресс-службы, пожар вспыхнул на промышленной части рынка.
Утром в субботу на станции технического обслуживания по улице Михаила Бойчука, 44 в Киеве произошел пожар. Спустя два часа он был ликвидирован. Кадры с места события выложили на канале столичного управления ГСЧС в Youtube.
На Ужгород, Мукачево и Берегово Закарпатской области в воскресенье обрушились ливни. В областном центре выпал град, о чем сообщают местные СМИ. В частности, соответствующее видео появилось на странице Mukachevo.net в Facebook.
По уточненным данным, при взрыве в жилом доме в Голосеевском районе Киева пострадали шесть человек. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации по состоянию на 21.00, в результате взрыва пострадали 6 человек.
На Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов, которая находится в селе Макуховка, зафиксирован пожар. Сообщение о возгорании мусора поступило в воскресенье, и к вечеру оно было локализовано. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал, сообщают СМИ со ссылкой на столичную полицию. По некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату.
В Ровенской области горела школа. Сообщение о возгорании поступило в 9 утра в понедельник. Загорелась крыша одноэтажного кирпичного здания общеобразовательной школы I-III ступеней села Слобидка Острожского района.
Вечером в воскресенье, 19 марта, в Киеве на проспекте Победы, возле метро Берестейская, произошло смертельное ДТП. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. На месте работали спасатели ГСЧС и несколько бригад скорой.
В Закарпатье спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В столице на складе авторемонтного завода по Автозаводской, 76 произошел пожар. По данным спасателей, в складском помещении находилось большое количество горючих материалов, (полиграфия, вторичное сырье, столярные изделия).
На одном из частных предприятий Тернополя, которое находится по улице Лукьяновича, 8, произошел пожар: загорелась металлическая пристройка к складу. Возгорание возникло в четверг ориентировочно в 7:15.
Спасатели продолжают ликвидацию пожара торфа в с. Сытыхов Жовковского района Львовской области. За сутки спасателям удалось ликвидировать горение на площади 0,5 га, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
В ночь на воскресенье, 26 июня, по улице Байкальской в Индустриальном районе Днепропетровска пожарные в течение двух часов тушили пожар, возникший на участке несанкционированного хранения деревянных поддонов.
В среду, 3 февраля, в исторической части Одессы на улице Щепкина загорелся двухэтажный жилой дом. По информации ГСЧС, пожар произошел в 17:00 из-за взрыва аккумулятора от мопеда, который поставили на зарядку.
Пожар произошел в четверг в корпусе номер 11 Николаевского национального университета имени Сухомлинского, расположенного по улице Мореходная в Николаеве. Возгорание возникло в подсобном помещении одного из кабинетов на третьем этаже. Пострадавших нет.
В Запорожье утром в четверг начался сильный снегопад, дороги города за несколько часов замело снегом. Городские коммунальные службы уже начали расчистку главных дорог Запорожья, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта.
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в пятницу заявил, что ликвидация очагов возгорания на пылающей уже пять дней нефтебазе под Киевом завершена. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.