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    Государственная служба Украины по ЧС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1186
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    ГСЧС сообщила о пожаре в одном из киевски бизнес-центров
    В центре Киева горело многоэтажное офисное здание
    19:13 08.03.2018
    281
    По информации ГСЧС, в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание, в 13.25 пожар на площади 50 квадратных метров был локализован, а в 13.31 – ликвидирован.
    Первая женщина-водолаз
    В Киеве к службе приступила первая женщина-водолаз
    13:25 07.03.2018
    78
    В МВД рассказали, что экзаменационное погружение Оксаны Чехместреноко лично экзаменовал глава ГСЧС Николай Чечеткин.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    В Кропивницком прорвало теплосеть: 800 жителей остались без тепла
    08:13 07.03.2018
    104
    Без отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома - около 800 жителей - и музыкальная школа. Авария произошла во вторник, восстановительные работы планируются на среду.
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445Украина остановилась в снежных заносах
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
    Снегопад в Одессе
    Снегопады и метели. ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
    09:47 02.03.2018
    339
    По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег и метели.
    Работа морских портов в Украине
    В Украине ограничили работу морпортов
    16:47 01.03.2018
    91Украина остановилась в снежных заносах
    В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах.
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169Украина остановилась в снежных заносах
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    ГСЧС сообщает о массовом отключении света из-за снегопадов в Украине
    09:56 01.03.2018
    393Украина остановилась в снежных заносах
    По информации ГСЧС, в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в десяти областях.
    Заснеженная трасса в Украине
    В восьми регионах Украины ограничено движение грузовиков
    09:12 01.03.2018
    205Украина остановилась в снежных заносах
    Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    По всей Украине из-за непогоды около ста населенных пунктов остались без света
    10:00 28.02.2018
    70
    Наибольшее количество населенных пунктов без электричества остались в Донецкой области (29), в Харьковской - 19, Запорожской - 10. В регионах расчищают дороги.
    Водопроводный кран
    Часть Запорожья осталась без воды
    10:43 27.02.2018
    250Украина остановилась в снежных заносах
    По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии, которая произошла в понедельник, без водоснабжения остались промышленная зона и девять улиц частного сектора.
    Освобождение автобуса с иностранцами в Киевской области
    Под Киевом из снега вытащили автобус с иностранцами
    20:58 25.02.2018
    512Украина остановилась в снежных заносах
    Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
    Спасение рыбаков в Киеве
    В Полтавской области спасены 50 рыбаков, унесенных на льдине
    22:43 24.02.2018
    341
    На Днепродзержинском водохранилище на дрейфующей льдине оказались 50 рыбаков, которых отнесло от берега на два километра. Для их спасения ГСЧС привлекло два аэроглиссера.
    Спасатели ГСЧС
    В центре Киева нашли снаряд времен Второй мировой войны
    12:48 22.02.2018
    421
    В ГСЧС сообщили, что пиротехники Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины уничтожили снаряд на полигоне.
    Ночные коктейли Молотова: в Днепре неизвестные атаковали несколько залов игровых автоматов
    Неизвестные "наводят порядки" в Днепре. За ночь сожжена сеть залов игровых автоматов 
    11:28 20.02.2018
    504Криминальные войны в Украине
    Ночью во вторник в Днепре произошло несколько нападений на залы игровых автоматов. Неизвестные забрасывали "коктейлями Молотова" сеть игровых автоматов "Интернет-центр Е".
    Киев, туман
    В субботу Украину накроет густой туман
    10:07 17.02.2018
    82
    Сообщается, что в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях видимость 200-500 м.
    Снегопад в Киеве
    Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине
    10:40 09.02.2018
    187Заносы и снегопады в Киеве
    Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Снегопад в Киеве
    В четверг всю Украину заметет снегом
    11:23 07.02.2018
    3878Заносы и снегопады в Киеве
    Согласно заявлению пресс-службы ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, сбоям в работе электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Масштабный снегопад в Киеве
    В Украину движется циклон
    15:38 06.02.2018
    852
    По информации Укргидрометцентра, в результате циклона в стране существенно ухудшатся погодные условия.
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Часть Львовской области третий день остается без света
    09:53 06.02.2018
    75Украина остановилась в снежных заносах
    По данным Госслужбы по ЧС, остаются обесточенными 22 населенных пункта в Львовской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Освобождение автобуса с иностранцами в Киевской области
    Под Киевом из снега вытащили автобус с иностранцами
    20:58 25.02.2018
    512
    Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
    Ночные коктейли Молотова: в Днепре неизвестные атаковали несколько залов игровых автоматов
    Неизвестные "наводят порядки" в Днепре. За ночь сожжена сеть залов игровых автоматов 
    11:28 20.02.2018
    504
    Ночью во вторник в Днепре произошло несколько нападений на залы игровых автоматов. Неизвестные забрасывали "коктейлями Молотова" сеть игровых автоматов "Интернет-центр Е".
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
    Спасатели ГСЧС
    В центре Киева нашли снаряд времен Второй мировой войны
    12:48 22.02.2018
    421
    В ГСЧС сообщили, что пиротехники Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины уничтожили снаряд на полигоне.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    ГСЧС сообщает о массовом отключении света из-за снегопадов в Украине
    09:56 01.03.2018
    393
    По информации ГСЧС, в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в десяти областях.
    Спасение рыбаков в Киеве
    В Полтавской области спасены 50 рыбаков, унесенных на льдине
    22:43 24.02.2018
    341
    На Днепродзержинском водохранилище на дрейфующей льдине оказались 50 рыбаков, которых отнесло от берега на два километра. Для их спасения ГСЧС привлекло два аэроглиссера.
    Снегопад в Одессе
    Снегопады и метели. ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
    09:47 02.03.2018
    339
    По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег и метели.
    ГСЧС сообщила о пожаре в одном из киевски бизнес-центров
    В центре Киева горело многоэтажное офисное здание
    19:13 08.03.2018
    281
    По информации ГСЧС, в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание, в 13.25 пожар на площади 50 квадратных метров был локализован, а в 13.31 – ликвидирован.
    Водопроводный кран
    Часть Запорожья осталась без воды
    10:43 27.02.2018
    250
    По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии, которая произошла в понедельник, без водоснабжения остались промышленная зона и девять улиц частного сектора.
    Заснеженная трасса в Украине
    В восьми регионах Украины ограничено движение грузовиков
    09:12 01.03.2018
    205
    Ограничения действуют в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге (Полтавская область), Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
    Снегопад в Киеве
    Гидрометцентр предупредил о метелях, дождях и сильном ветре в Украине
    10:40 09.02.2018
    187
    Согласно заявлению ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы электрических сетей коммунального хозяйства в большинстве областей страны.
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    В Кропивницком прорвало теплосеть: 800 жителей остались без тепла
    08:13 07.03.2018
    104
    Без отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома - около 800 жителей - и музыкальная школа. Авария произошла во вторник, восстановительные работы планируются на среду.
    Работа морских портов в Украине
    В Украине ограничили работу морпортов
    16:47 01.03.2018
    91
    В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах.
    Киев, туман
    В субботу Украину накроет густой туман
    10:07 17.02.2018
    82
    Сообщается, что в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях видимость 200-500 м.
    Первая женщина-водолаз
    В Киеве к службе приступила первая женщина-водолаз
    13:25 07.03.2018
    78
    В МВД рассказали, что экзаменационное погружение Оксаны Чехместреноко лично экзаменовал глава ГСЧС Николай Чечеткин.
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    По всей Украине из-за непогоды около ста населенных пунктов остались без света
    10:00 28.02.2018
    70
    Наибольшее количество населенных пунктов без электричества остались в Донецкой области (29), в Харьковской - 19, Запорожской - 10. В регионах расчищают дороги.
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