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    На Буковине ребенка укусила змея

    (обновлено: )20002
    В ГСЧС сообщили, что 11-летнего мальчика после укуса змеи доставили в Больницу скорой медицинской помощи города Черновцы.
    Змея. Архивное фото
    flickr.com/darthale

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. 11-летний житель села Семаковое Черновицкой области в поле случайно наступил на змею, которая и укусила его в палец правой ступни.

    Ребенка госпитализировали в больницу районного центра, а после доставили в Больницу скорой медицинской помощи города Черновцы. Состояние пострадавшего стабильное, сообщает ГСЧС Черновицкой области.

    В ГСЧС напоминают, что змеи чаще всего встречаются в горах, лесу и полях и советуют носить закрытую обувь.

    Ранее сообщалось, что желтобрюхого полоза нашли нашли в раздевалке детского сада в селе Лукомье Оржицкого района Полтавской области. Этот вид змей считается самым большим в Европе.

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