На Буковине ребенка укусила змея

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. 11-летний житель села Семаковое Черновицкой области в поле случайно наступил на змею, которая и укусила его в палец правой ступни.

Ребенка госпитализировали в больницу районного центра, а после доставили в Больницу скорой медицинской помощи города Черновцы. Состояние пострадавшего стабильное, сообщает ГСЧС Черновицкой области.

В ГСЧС напоминают, что змеи чаще всего встречаются в горах, лесу и полях и советуют носить закрытую обувь.

Ранее сообщалось, что желтобрюхого полоза нашли нашли в раздевалке детского сада в селе Лукомье Оржицкого района Полтавской области. Этот вид змей считается самым большим в Европе.