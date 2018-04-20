"Нашествие опасных". Как выжить после укуса ядовитой змеи

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Весной просыпаются и выползают погреться на солнце много пресмыкающихся. Самые опасные среди них это ядовитые змеи. Сейчас они особенно агрессивны. В сети появились несколько советов, что делать в случае укуса змеи, пишет gazeta.ua.

— Для отдыха в лесу выбирайте высокую обувь. Надевайте широкие штаны и заправляйте их в ботинки так, чтобы образовался напуск. Если змея нападет, то прокусит только ткань брюк. Ваше тело останется невредимым.

— Гады не нападают первыми на человека. Кусают только для самозащиты.

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— Отсасывать яд необходимо с помощью любого стакана. Для этого в полость стеклянной посуды вводят зажженный фитиль. После этого немедленно прикрепляют к ранке от укуса. Если процедура выполнена правильно, то благодаря вакууму кожа втягивается в полость банки. Яд выходит вместе с кровью.

— Сразу же после укуса надо полоснуть по месту укуса ножом, бритвой и выдавливать с помощью массажа кровь, а потом поливать рану теплой чистой водой.

— Если змея ужалила в ногу, то доставлять пострадавшего в больницу надо в лежачем положении. Так яд медленнее будет расходиться по телу.

— Пострадавшего следует доставить в отделение скорой помощи. Желательно знать, какая именно змея ужалила. Так врачи смогут эффективнее оказать помощь.

Запрещено:

— накладывать жгут. Он не препятствует распространению яда, но может вызвать омертвение конечности и гангрену;

— пить алкоголь. Он ускоряет распространение яда с кровью всем телом;

— прижигать место укуса. Яд проникает глубоко под кожу и прижигание не способен ее разрушить.

Напомним, змею нашли в раздевалке детского сада в селе Лукомье Оржицкого района. Об опасной находке работники детсада сразу сообщили директору школы, поскольку дошкольное учебное заведение и школа находятся в одном здании.