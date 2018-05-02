В Индии мужчина закопал жену в навозе, спасая от укуса змеи

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В индийском штате Уттар-Прадеш местная жительница умерла нелепой смертью: после укуса змеи муж закопал ее в навозе, следуя указаниям заклинателя.

Издание Sun пишет, что 35-летняя Девендри была укушена змеей во время сбора дров для печки. Женщина вернулась домой и, посоветовавшись с мужем Мукешем, обратилась к местному заклинателю змей. Тот порекомендовал пострадавшей накрыться коровьим навозом, заявив, что он поглотит яд.

Газета отмечает, что Мукеш закапывал жену в навозе на глазах у людей, в то время как заклинатель змей читал мантры. Однако через 75 минут после этих действий женщина скончалась. При этом муж погибшей добавил, что изначально Девендри пытались спасти другим способом.

"Мы попробовали какие-то лекарства, толченый порошок, завязали веревку на руке. Но заклинатель змей посоветовал нам покрыть ее коровьим навозом, что мы и сделали. Я и не думал, что она умрет, я правда считал, что она выживет, и это сработает. Я не думал, что это случится", — сказал Мукеш.

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Издание подчеркивает, что суеверия в Индии стали широкомасштабной социальной проблемой, чаще всего возникающей из-за неграмотности сельского населения.

Ранее в таиландском городе Лампанг огромная змея попыталась укусить мотоциклиста, который на большой скорости несся по шоссе.