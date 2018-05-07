В Киеве горел Труханов остров

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. На Трухановом острове в Киеве в воскресенье загорелось около 500 квадратных метров травяного настила и деревьев, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Прибыв в 15:52 к месту происшествия было установлено, что горит около 500 кв. м травяного настила и деревьев. Не теряя времени, спасатели сразу же приступить к тушению пожара", — сообщают в ведомстве.

В ГСЧС отмечают, что пожар ликвидировали в 17:29. О причинах его возникновения пока не сообщатся.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе на окраине Киева на автостоянке сгорели 54 автомобиля.