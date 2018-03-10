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    Анталья (провинция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    ДТП с автобусом в Анталье
    Страшная авария с автобусом в Турции: украинцы не пострадали
    15:15 17.09.2017
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    В воскресенье, 17 сентября, в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Анталия, 4 человека погибли, еще 27 травмированы.
    Флаг Турции
    В аэропорту турецкой Антальи застряли около 200 украинцев
    20:15 11.08.2017
    895
    Служебным автотранспортом аэропорта было повреждено крыло воздушного судна. Инженер из Киева уже прибыл в Анталью и привез необходимые запасные части. Часть туристов размещена в гостиницах, остальные - ожидают вылета в аэропорту.
    Взрыв в Анталье
    Взрыв в турецкой Анталье: кадры с места инцидента 
    09:55 25.10.2016
    367
    Несколько человек получили незначительные ранения при взрыве на парковке рядом со зданием Торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье, заявил во вторник мэр города Мендерес Тюрель.
    Взрыв в турецкой Анталье
    В турецкой Анталье произошел взрыв, есть пострадавшие
    09:48 25.10.2016
    139
    Мэр Антальи сообщил, что на данный момент рано говорить, был ли это теракт. Взрыв произошел на парковке, где было безлюдно. Одна машина полностью разрушена, еще три значительно повреждены.
    В Турции обстреляли трассу Анталья-Кемер
    Обстрел ракетами рыбного склада в Анталье 
    22:59 14.10.2016
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    В Турции ведется расследование обстоятельств обстрела ракетами рыбного склада на трассе Анталья-Кемер. Предположительно, стрельба велась со стороны гор, у подножия которых пролегает шоссе и находится побережье.
    Турецкий курорт Анталья
    Четыре человека задержаны после крушения судна с туристами в районе Антальи
    00:29 05.09.2016
    87
    По информации прокурора Рамазана Солмаза, судно затонуло на глубине 45 метров. Были спасены 84 человека, двое числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается. Капитан и владелец судна, а также два члена экипажа задержаны по запросу прокуратуры.
    Арест трех граждан России в Турции по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле
    Задержание трех россиян в Анталье после теракта в Стамбуле 
    13:23 13.01.2016
    403
    В турецкой Анталье проведена спецоперация, в ходе которой были задержаны три гражданина России. Их подозревают в связях с "Исламским государством" и проверяют на причастность к теракту в Стамбуле.
    Теракт в Стамбуле унес жизни не менее 10 человек
    Генконсульство РФ подтвердило задержание трех россиян после теракта в Стамбуле
    10:24 13.01.2016
    191Взрывы в Турции - 2015
    Российские дипломаты уточняют причины задержания трех граждан РФ, которых арестовали в Анталье после террористического акта на центральной площади Стамбула.
    На месте теракта в Стамбуле
    Три россиянина задержаны в Анталье в ходе операции против ИГ - СМИ
    09:19 13.01.2016
    458Взрывы в Турции - 2015
    В результате теракта в Стамбуле, который произошел накануне, погибли десять человек. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии.
    Олег Барна и Арсений Яценюк в ходе конфликта в Верховной Раде 11 декабря 2015 года
    Фотоитоги 2015 года: взлеты и падения политиков 
    11:35 06.01.2016
    187
    В Украине в течение года произошел целый ряд политических скандалов: премьера Яценюка снесли с трибуны в Раде, Аваков переругался с Саакашвили на глазах президента, депутата Мосийчука арестовали прямо в парламенте.
    Владимир Путин и Барак Обама на саммите G20 в Анталье
    Хроника 16 ноября: отсрочка по долгу перед Россией, Филатов - мэр Днепропетровска
    09:12 17.11.2015
    457
    В понедельник, 16 ноября, Россия решила дать Украине отсрочку по долгам. В этот же день лидеры G20 приняли декларацию по борьбе с терроризмом, а президент Франции Франсуа Олланд пообещал уничтожить группировку "Исламское государство".
    Борьба с терроризмом вышла на первый план саммита G20. Видео
    Борьба с терроризмом вышла на первый план саммита G20 
    21:46 16.11.2015
    161Саммит G20 в Турции
    Борьба с терроризмом предсказуемо вышла на первый план саммита "Большой двадцатки" в турецкой Анталье, затмив традиционные для такого рода встреч вопросы экономики и климатических изменений.
    Владимир Путин и Барак Обама на саммите G20 в Анталье
    Саммит G20 в Анталье: Путин и Обама - в центре внимания 
    20:45 16.11.2015
    742Саммит G20 в Турции
    РФ призвала к созданию объединенной антитеррористической коалиции, и, как считает Путин, осознание необходимости совместной борьбы с терроризмом приходит ко всем как на политическом уровне, так и на уровне спецслужб.
    Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита G20. Видео
    Пресс-конференция Путина по итогам саммита G20 
    18:18 16.11.2015
    3072Саммит G20 в Турции
    Президент РФ Владимир Путин заявил, что в двусторонних форматах на полях саммита G20 обсуждал вопрос Украины, эта тема не закрыта. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции саммита G20.
    Президент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции
    Путин: на полях саммита G20 обсуждался вопрос Украины
    17:50 16.11.2015
    1349Саммит G20 в Турции
    Президент России сообщил, что в ходе двухсторонних встреч на саммите "Большой двадцатки" украинская тематика оставалась на повестке дня. Кроме того, центре внимания были теракты в Париже и крушение российского самолета в Египте.
    Голосование в Запорожье
    Хроника 15 ноября: выборы мэров, стрельба в Николаеве, саммит G20
    09:20 16.11.2015
    726
    В воскресенье, 15 ноября, в Украине прошел второй тур выборов мэров. В этот же день пять человек госпитализированы с ранениями в результате стрельбы возле избирательного участка в Корабельном районе Николаева.
    Президент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции
    Разговор Путина и Обамы был конструктивным - шерпа РФ
    21:30 15.11.2015
    635Саммит G20 в Турции
    По словам представителя России, на саммите "Большой двадцатки" в беседе президентов РФ и США были "проблески улыбки". О чем говорили лидеры двух государств, неизвестно.
    Президент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции
    Путин провел встречу с главой МВФ на полях саммита G20
    20:45 15.11.2015
    478Саммит G20 в Турции
    Президент РФ в разговоре с Кристин Лагард заявил, что Россия поддерживает ряд стран-членов фонда в их стремлении реформировать организацию.
    Президент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции
    Лидеры стран G20 на саммите в Анталье 
    16:22 15.11.2015
    466Саммит G20 в Турции
    Лидеры "двадцатки" обсудят на саммите в Турции борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", проблемы глобальных экономик и энергетики, кризис с мигрантами, роль Китая в МВФ и комплекс вопросов по Украине.
    Барак Обама и Реджеп Эрдоган на саммите G20 в Турции
    Страны G20 отметили важность решения кризисов, вызывающих потоки беженцев
    15:54 15.11.2015
    582Саммит G20 в Турции
    "Большая двадцатка", проводящая саммит в Турции, отметила масштаб кризиса беженцев. В проекте коммюнике указано, что все государства должны разделить бремя с помощью переселения беженцев.
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