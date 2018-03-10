Служебным автотранспортом аэропорта было повреждено крыло воздушного судна. Инженер из Киева уже прибыл в Анталью и привез необходимые запасные части. Часть туристов размещена в гостиницах, остальные - ожидают вылета в аэропорту.
В Турции ведется расследование обстоятельств обстрела ракетами рыбного склада на трассе Анталья-Кемер. Предположительно, стрельба велась со стороны гор, у подножия которых пролегает шоссе и находится побережье.
По информации прокурора Рамазана Солмаза, судно затонуло на глубине 45 метров. Были спасены 84 человека, двое числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается. Капитан и владелец судна, а также два члена экипажа задержаны по запросу прокуратуры.
В Украине в течение года произошел целый ряд политических скандалов: премьера Яценюка снесли с трибуны в Раде, Аваков переругался с Саакашвили на глазах президента, депутата Мосийчука арестовали прямо в парламенте.
В понедельник, 16 ноября, Россия решила дать Украине отсрочку по долгам. В этот же день лидеры G20 приняли декларацию по борьбе с терроризмом, а президент Франции Франсуа Олланд пообещал уничтожить группировку "Исламское государство".
РФ призвала к созданию объединенной антитеррористической коалиции, и, как считает Путин, осознание необходимости совместной борьбы с терроризмом приходит ко всем как на политическом уровне, так и на уровне спецслужб.
Президент России сообщил, что в ходе двухсторонних встреч на саммите "Большой двадцатки" украинская тематика оставалась на повестке дня. Кроме того, центре внимания были теракты в Париже и крушение российского самолета в Египте.
В воскресенье, 15 ноября, в Украине прошел второй тур выборов мэров. В этот же день пять человек госпитализированы с ранениями в результате стрельбы возле избирательного участка в Корабельном районе Николаева.
Лидеры "двадцатки" обсудят на саммите в Турции борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", проблемы глобальных экономик и энергетики, кризис с мигрантами, роль Китая в МВФ и комплекс вопросов по Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".