Посольство РФ в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом россиянки. По данным СМИ, россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре.
Задержание организатора фотовыставки было произведено накануне в связи с тем, что Мевлют Алтынташ за несколько дней до убийства российского посла посетил выставочный центр с целью подготовки нападения.
Во вторник с утра москвичи несут цветы к зданию МИД РФ в знак памяти об погибшем накануне в Анкаре российском после Андрее Карлове, который получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".