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    Анкара

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 137
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    Теракт в Турции. Архивное фото
    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре был терактом
    19:22 02.02.2018
    69
    Власти Анкары сообщили, что в результате экспертиз на месте взрыва 1 февраля найдены доказательства того, что было использовано взрывное устройство.
    Турция - Стамбул
    Пьяный дипломат угрожал объявить войну Турции
    13:08 28.11.2017
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    Эфиопский дипломат находился в состоянии алкогольного опьянения и стал виновником двух аварий в столице Турции.
    Встреча Мустафы Джемилева с президентом Турции Тайипом Эрлоганом
    Эрдоган провел закрытую встречу с лидером Меджлиса Джемилевым
    22:47 04.07.2017
    712
    Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, встреча с лидером Меджлиса крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым прошла в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.
    Автобус попал в ДТП в Турции
    В Турции перевернулся пассажирский автобус: восемь человек погибли, 34 ранены
    16:15 27.05.2017
    159
    Пассажирский автобус направлялся в Анкару из города Кастамону. Согласно информации, раненых госпитализировали, одиннадцать человек находятся в критическом состоянии.
    Наручники. Архивное фото
    В Анкаре арестована гражданка РФ, связанная с убийцей посла Карлова - СМИ
    09:17 06.03.2017
    414Убийство российского посла в Турции
    Посольство РФ в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом россиянки. По данным СМИ, россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре.
    На месте покушения на посла РФ в Турции Андрея Карлова (лежит на полу)
    Задержан организатор выставки, на которой был убит посол РФ в Турции
    00:01 19.01.2017
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    Задержание организатора фотовыставки было произведено накануне в связи с тем, что Мевлют Алтынташ за несколько дней до убийства российского посла посетил выставочный центр с целью подготовки нападения.
    Убийство российского посла в Анкаре
    Россиянка фигурирует в деле об убийстве посла РФ в Анкаре - СМИ
    16:54 29.12.2016
    2114Убийство российского посла в Турции
    Источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие выявило связь убийцы российского посла с гражданкой России, проживающей в настоящее время в Москве.
    Убийство российского посла в Анкаре
    В Анкаре освобождены шесть родственников убийцы посла РФ
    08:44 22.12.2016
    228Убийство российского посла в Турции
    По предварительной информации, отец Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и жена одного из них были освобождены после дачи показаний, а оснований для их ареста не нашли.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Путин посмертно присвоил звание Героя РФ убитому в Турции послу
    14:47 21.12.2016
    84Убийство российского посла в Турции
    На сайте Кремля отмечается, звание присвоено за проявленные стойкость и мужество на посту посла в Турции, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ.
    Прощание в аэропорту Анкары с российским послом
    Эксперты об убийстве посла РФ в Анкаре, ИГ и теракте в Берлине
    10:33 21.12.2016
    583Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Эксперты-международники Владимир Кушниренко и Евгений Духович в эфире "ГС" проанализировали теракт в Берлине и убийство посла РФ в Анкаре, а также методы борьбы с террористами.
    Москвичи несут цветы к зданию МИД РФ в связи с гибелью посла России в Турции А. Карлова
    Убийство посла РФ в Анкаре: число задержанных возросло до 13
    09:30 21.12.2016
    593Убийство российского посла в Турции
    Часть задержанных связаны с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Полиция провела задержания в провинциях Анкара, Измир и Айдын.
    Появилось видео, как преступник готовится к убийству посла РФ
    Появилось видео, как преступник готовится к убийству посла РФ 
    16:07 20.12.2016
    830Убийство российского посла в Турции
    В интернете появилось новое видео, снятое за минуту до убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. На записи видно, как преступник готовится напасть на дипломата.
    Владимир Воля
    Воля: убийство российского посла - акт мести за помощь Башару Асаду
    14:08 20.12.2016
    473Убийство российского посла в Турции
    Политолог-международник Владимир Воля в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что мужчина, убивший российского посла в Турции, является человеком политически активным.
    Москвичи несут цветы к зданию МИД РФ в связи с гибелью посла России в Турции А. Карлова
    Убийство посла РФ в Анкаре: москвичи несут цветы к зданию МИД 
    11:10 20.12.2016
    267Убийство российского посла в Турции
    Во вторник с утра москвичи несут цветы к зданию МИД РФ в знак памяти об погибшем накануне в Анкаре российском после Андрее Карлове, который получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.
    Нападение на посла РФ в Анкаре
    Убийство в прямом эфире: в Анкаре убит посол РФ в Турции Андрей Карлов
    08:23 20.12.2016
    7288Убийство российского посла в Турции
    Посол России в Турции Андрей Карлов скончался в Анкаре в результате вооруженного нападения, Москва квалифицирует случившееся как теракт и поставит вопрос перед членами Совета Безопасности ООН.
    Андрей Карлов. Архивное фото
    Посольство РФ в Британии об убийстве Карлова: выбор цели был не случаен
    06:54 20.12.2016
    1255Убийство российского посла в Турции
    В российском посольстве в Великобритании заявили, что гибель Андрея Карлова "еще раз ярко свидетельствует о том, что международное сообщество должно на деле создать единый фронт борьбы с терроризмом".
    Комментарий Марии Захаровой в связи с убийством Андрея Карлова. Видео
    Комментарий Захаровой в связи с убийством посла РФ в Турции 
    04:32 20.12.2016
    1268Убийство российского посла в Турции
    Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло в понедельник, 19 декабря, в Анкаре. По последним данным, полиция турецкого города Сёке задержала уже пятерых человек в связи с убийством посла РФ.
    Сотрудники правоохранительных органов Турции
    Вооруженный мужчина попытался проникнуть в посольство США в Анкаре
    03:57 20.12.2016
    361Убийство российского посла в Турции
    Как сообщают местные СМИ, вооруженный человек попытался проникнуть в посольство США в Анкаре, полиции удалось обезвредить его и взять под стражу.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко, "ошеломленный" ЧП в Берлине, проигнорировал убийство посла РФ
    01:20 20.12.2016
    19065Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине. По последним данным, погибли девять человек, 50 были ранены.
    Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
    Убийство посла РФ не повлияет на отношения Москвы и Анкары - Чавушоглу
    00:48 20.12.2016
    162Убийство российского посла в Турции
    Глава МИД Турции заявил, что преступление было нацелено против взаимных действий РФ и Турции по урегулированию ситуации в Сирии и спасению гражданского населения.
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