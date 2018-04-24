Украинский певец взорвал сеть патриотичными плавками

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинский певец Виталий Козловский выложил на своей странице в Instagram фотографию с отдыха в турецкой Анталье.

"Ничего не меняется, если ничего не менять", — подписал он снимок, добавив хештег #затеЗпатріотичнимиТРУХАНАМИ.

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На фото певец позирует в одних плавках, что сразу отметили поклонники:

- "Про патриотичные трусы сказано, чтобы внимание отвлечь от остального?".

- "Отлично загорать во всем прилично!".

- "Возьми меня к себе!".

- "Король".

- "У тебя суперовое тело, сделанное колоссальным трудом".

- "Ну у всех сразу фантазия разыгралась, Виталик дразнить умеет".

Виталий Козловский/Instagram Виталий Козловский

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