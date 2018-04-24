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    Культура

    Украинский певец взорвал сеть патриотичными плавками

    (обновлено: )24101
    Виталий Козловский порадовал поклонников новой фотографией, на которых он предстал в "патриотичных трусах". Подписчики похвалили певца за "суперовое тело" и назвали его "королем".
    Виталий Козловский
    Виталий Козловский/Instagram

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинский певец Виталий Козловский выложил на своей странице в Instagram фотографию с отдыха в турецкой Анталье.

    "Ничего не меняется, если ничего не менять", — подписал он снимок, добавив хештег #затеЗпатріотичнимиТРУХАНАМИ.

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    На фото певец позирует в одних плавках, что сразу отметили поклонники:

    instagram.com/karoramirezl
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    - "Про патриотичные трусы сказано, чтобы внимание отвлечь от остального?".

    - "Отлично загорать во всем прилично!".

    - "Возьми меня к себе!".

    - "Король".

    - "У тебя суперовое тело, сделанное колоссальным трудом".

    - "Ну у всех сразу фантазия разыгралась, Виталик дразнить умеет".

    Виталий Козловский/Instagram
    Виталий Козловский

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