Украинский певец взорвал сеть патриотичными плавками

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинский певец Виталий Козловский выложил на своей странице в Instagram фотографию с отдыха в турецкой Анталье.
"Ничего не меняется, если ничего не менять", — подписал он снимок, добавив хештег #затеЗпатріотичнимиТРУХАНАМИ.
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На фото певец позирует в одних плавках, что сразу отметили поклонники:
- "Про патриотичные трусы сказано, чтобы внимание отвлечь от остального?".
- "Отлично загорать во всем прилично!".
- "Возьми меня к себе!".
- "Король".
- "У тебя суперовое тело, сделанное колоссальным трудом".
- "Ну у всех сразу фантазия разыгралась, Виталик дразнить умеет".
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