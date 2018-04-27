В Турции представлен проект нового украинского самолета для военных

Фото facebook.com/antonov.company/

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Презентация турецко-украинского проекта, военно-транспортного самолета Ан-188, состоялась на авиасалоне Eurasia Airshow в турецкой Анталье, сообщила в пятницу пресс-служба госпредприятия "Антонов" в Facebook.

По информации предприятия, на сегодня этот новый самолет находится на этапе рабочего проектирования.

Как рассказал врио президента "Антонов" Александр Лось, работы по этой программе были начаты около двух лет назад по инициативе турецкой стороны, были заключены ряд меморандумов и разработана дорожная карта развития программы.

"Проект минимизирует технические и политические риски путем привлечения сверхсовременных перспективных технологических решений и двигателей и оборудования от ведущих мировых производителей", — приводит слова Лося пресс-служба его предприятия.

К настоящему времени выполнены часть аэродинамических испытаний модели нового самолета, "проект находится на этапе рабочего проектирования".

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Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство рассчитывает на достройку трех легких транспортных самолетов Ан-148. Производство самолетов приостановлено из-за ухудшения отношений РФ и Украины.

Справка

Военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъемностью до 50 тонн будет выполнять широкий спектр задач — сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, контейнеры.

Фото facebook.com/antonov.company Проект самолета Ан-188 от ГП "Антонов"

По данным предприятия, он оборудован для высокоточного десантирования солдат, при этом, Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 метров.