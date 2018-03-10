Президент Италии "заморозил" отставку Ренци, премьер-министр Франции Мануэль Вальс будет баллотироваться на президентских выборах, скончалась главный министр индийского штата Тамилнаду Джаярам Джаялалита.
Премьер-министр Италии Маттео Ренци может остаться у власти даже несмотря на провал инициированного им референдума о конституционной реформе, но он может столкнуться с конкуренцией внутри своей Демократической партии, считает Альфонсо Челотто.
СМИ называют возможные сценарии: роспуск парламента и выборы, повторное назначение Ренци премьером, назначение чисто технического правительства, а также премьерство Пьетро Грассо или Пьера Карло Падоана.
Италия вышла из туманной гавани зависимости от Вашингтона и Брюсселя, считает итальянский журналист Джульетто Кьеза: от полководца, называвшего себя новатором, отвернулись все, в том числе многие его сторонники.
За проведение досрочных парламентских выборов выступают сейчас фактически все оппозиционные партии Италии, однако некоторые из них хотели бы до проведения голосования одобрить в парламенте новый избирательный закон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".