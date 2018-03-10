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    Маттео Ренци

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 95
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    Парламентские выборы в Италии
    Выборы в Италии: все о победителях и побежденных
    18:15 09.03.2018
    339Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    После прошедших в Италии выборов новые парламентарии перейдут к формированию правительства, а первое заседание парламента запланировано на 23 марта.
    Парламентские выборы в Италии
    После выборов в Италии отношение к Украине изменится - Воля
    14:49 06.03.2018
    1807Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    Лидеры парламентских выборов в Италии подкупили избирателей не тем, что предлагают, а тем, что критикуют, то есть их победа - реакция на затянувшийся в стране кризис, полагает политолог-международник.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Ренци подтвердил свою отставку
    20:04 05.03.2018
    175Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    Секретарь левоцентристской Демократической партии и экс-премьер Италии Маттео Ренци заявил, что партии необходима новая страница.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Ренци принял решение уйти в отставку с поста главы Демпартии - СМИ
    14:14 05.03.2018
    228Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    По информации СМИ, секретарь левоцентристской Демократической партии и бывший премьер Италии Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста главы партии.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Президент Италии принял отставку премьер-министра Маттео Ренци
    00:54 08.12.2016
    74Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    В ближайшее время глава государства должен начать консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Ренци прибыл на встречу к президенту Италии подать прошение об отставке
    20:08 07.12.2016
    85Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    По информации итальянских СМИ, автомобиль главы правительства Маттео Ренц подъехал к президентскому дворцу ровно в 19.00. Ренци будет просить президента об отставке.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци
    О чем пишут в мире: "заморозка" отставки Ренци, опасения Пентагона
    13:42 06.12.2016
    232Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Президент Италии "заморозил" отставку Ренци, премьер-министр Франции Мануэль Вальс будет баллотироваться на президентских выборах, скончалась главный министр индийского штата Тамилнаду Джаярам Джаялалита.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Италия: Ренци подал в отставку – самое интересное только начинается
    13:30 06.12.2016
    727Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци может остаться у власти даже несмотря на провал инициированного им референдума о конституционной реформе, но он может столкнуться с конкуренцией внутри своей Демократической партии, считает Альфонсо Челотто.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Отставка Ренци: что дальше? Сценарии итальянских СМИ
    11:21 06.12.2016
    724Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    СМИ называют возможные сценарии: роспуск парламента и выборы, повторное назначение Ренци премьером, назначение чисто технического правительства, а также премьерство Пьетро Грассо или Пьера Карло Падоана.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци. Архивное фото
    Референдум в Италии провалился: Ренци уходит, еще один провал для Европы
    10:52 06.12.2016
    632Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Италия вышла из туманной гавани зависимости от Вашингтона и Брюсселя, считает итальянский журналист Джульетто Кьеза: от полководца, называвшего себя новатором, отвернулись все, в том числе многие его сторонники.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци
    Президент Италии попросил премьера Ренци отложить отставку
    21:23 05.12.2016
    302Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Согласно сообщению канцелярии Квиринальского дворца, президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра страны Маттео Ренци отложить отставку до принятия госбюджета страны на 2017 год.
    Порошенко открыл телевышку на горе Карачун под Славянском
    Фотоитоги 5 декабря: Порошенко и телевышка, отставка Ренци, президент Мирзиеев 
    18:59 05.12.2016
    200
    Президент Петр Порошенко в понедельник посетил церемонию открытия телебашни в районе Славянска. В 2014 году телевышка, установленная на горе Карачун под Славянском, рухнула после обстрелов.
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Ультраправые расшатывают систему управляемости ЕС изнутри - Ярошенко
    18:31 05.12.2016
    290Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Выборы президента в Австрии, референдум в Италии и их возможное влияние на целостность ЕС, прокомментировал в эфире ГС эксперт-международник Евгений Ярошенко.
    Референдум в Италии
    Италия после референдума и отставки Ренци: три сценария событий
    17:17 05.12.2016
    699Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    За проведение досрочных парламентских выборов выступают сейчас фактически все оппозиционные партии Италии, однако некоторые из них хотели бы до проведения голосования одобрить в парламенте новый избирательный закон.
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Ультраправое движение в Италии имеет шансы сформировать правительство - эксперт
    15:43 05.12.2016
    167
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-медународник Евгений Ярошенко заявил, что отставка премьер-министра Италии Маттео Ренци влечет за собой досрочные парламентские выборы.
    Референдум в Италии
    Референдум в Италии: голосование, протесты 
    15:30 05.12.2016
    174Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о намерении подать в отставку по итогам конституционного референдума, в ходе которого предлагаемая им реформа не получила поддержки граждан страны.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци
    Референдум в Италии и выборы в Австрии обострили проблемы еврозоны
    14:25 05.12.2016
    19329Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Неприятие гражданами Италии предлагаемых правительством изменений в Конституцию привело к ожидаемой отставке премьер-министра страны и к большей нестабильности еврозоны и ЕС в целом.
    Спасатели на месте пожара в ночном клубе Окленда
    О чем пишут в мире: пожар в Окленде, референдум в Италии и отставка Ренци
    12:09 05.12.2016
    209
    В Австрии на президентских выборах победил кандидат от "Зеленых", премьер-министр Италии Ренци складывает полномочия, жертвами пожара в американском Окленде стали по меньшей мере 33 человека.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци на саммите форума Азия- Европа в Милане
    Биография Маттео Ренци. Справка
    08:58 05.12.2016
    190Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Ренци родился 11 января 1975 года во Флоренции. Детские годы провел в Риньяно-сулл'Арно в Тоскане. Учился в лицее-гимназии имени Данте. В 1996 году вступил в Народную партию Италии.
    Председатель совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци. Архивное фото
    Премьер Италии Ренци подал в отставку по итогам референдума
    01:54 05.12.2016
    837Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    По словам премьер-министра Италии Маттео Ренци, в понедельник днем он соберет заседание Совета министров, а затем пойдет в Квиринальский дворец, чтобы подать в отставку.
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Парламентские выборы в Италии
    После выборов в Италии отношение к Украине изменится - Воля
    14:49 06.03.2018
    1807
    Лидеры парламентских выборов в Италии подкупили избирателей не тем, что предлагают, а тем, что критикуют, то есть их победа - реакция на затянувшийся в стране кризис, полагает политолог-международник.
    Парламентские выборы в Италии
    Выборы в Италии: все о победителях и побежденных
    18:15 09.03.2018
    339
    После прошедших в Италии выборов новые парламентарии перейдут к формированию правительства, а первое заседание парламента запланировано на 23 марта.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Ренци принял решение уйти в отставку с поста главы Демпартии - СМИ
    14:14 05.03.2018
    228
    По информации СМИ, секретарь левоцентристской Демократической партии и бывший премьер Италии Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста главы партии.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    Ренци подтвердил свою отставку
    20:04 05.03.2018
    175
    Секретарь левоцентристской Демократической партии и экс-премьер Италии Маттео Ренци заявил, что партии необходима новая страница.
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