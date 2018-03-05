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    Ренци принял решение уйти в отставку с поста главы Демпартии - СМИ

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    По информации СМИ, секретарь левоцентристской Демократической партии и бывший премьер Италии Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста главы партии.
    Маттео Ренци. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Итальянское информационное агентство Ansa в понедельник сообщило, что секретарь левоцентристской Демократической партии, экс-премьер Италии Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста главы партии после поражения на парламентских выборах.

    Сообщение с пометкой "молния" гласило: "Ренци решил подать в отставку".

     Спустя несколько минут пресс-секретарь Ренци написал в своем Twitter "Мы не располагаем такой информацией".

    Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты итальянского парламента, на втором месте "Движение 5 звезд" с 30%.

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