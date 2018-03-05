Мигранты спровоцировали в Италии волну ксенофобии

РИА Новости Украина

В Италии наметился рост сторонников движений, в программах которых присутствуют ксенофобия и расизм. В 2001г. в профашистской партии Forza Nuova числилось не более 1 500 человек, сегодня — 13 000 и 241 000 followers на их страничке в Facebook, тогда как Демпартия на своей странице имеет лишь 20 000. По опросу Swg, 55% итальянцев считает, что расизм можно оправдать, а 65% признается, что старается не соприкасаться с мигрантами.

REUTERS Alessandro Bianchi Мигранты в Италии. Архивное фото

Sputnik Italia побеседовал с профессором социологии Энцо Пеннетта (Enzo Pennetta).

"Италия – страна не для расистов", все чаще говорят итальянские политики и эксперты. Однако, недавние эпизоды с агрессией со стороны неофашистов показывают совершенно другую сторону Италии. Стоит ли считать события в Мачерате тревожным сигналом?

— Марш антифашистов в Мачерате (Macerata), последовавший после убийства мигрантом 18-летней девушки и расстрела мигрантов членом "Лиги севера" (Luca Traini) – очень тревожный сигнал. Но речь не идет о том, что якобы возрождается фашизм, или что в Италии проблемы с расизмом. Проблема в том, что нарастает напряженность, которая может вылиться в экстремизм с обеих сторон – левых и правых – как уже произошло в 70-е годы.

Il Resto del Carlino В Италии мужчина открыл огонь по мигрантам

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Некоторые эксперты утверждают, что сегодняшняя атмосфера в Италии напоминает скорее "Красное двухлетие" или времена расистских фашистских законов, чем 2018 год. Что вы об этом думаете?

— Нынешняя ситуация не похожа на так называемое "Красное двухлетие" 1919-21гг, которое предшествовало эпохе итальянского фашизма. За те два года произошел рост солидарности крестьян и рабочего класса. Сегодня же рабочие неспособны организовать хоть какой-то протест, и это вызывает тревогу.

По мнению членов парламентской комиссии "Jo Cox", которая занимается проблемами ненависти, нетерпимости, ксенофобии и расизма в Италии, 48,7% опрошенных считают, что в условиях недостатка рабочих мест работодатели должны отдавать предпочтение итальянцам. А 35% считает, что мигранты отбирают работу у итальянцев. Как относиться к этой информации?

— По мнению членов парламентской комиссии "Jo Cox", ксенофобия и расизм в Италии во многом связаны с безработицей. То есть, они переместили в центр внимания работодателей, хотя защита граждан – это одна из обязанностей государства. Я не вижу ксенофобии в том, чтобы требовать от государства делать то, что оно обязано делать.

Лучшее, что можно сделать для борьбы с расизмом – защищать наименее защищенные слои населения. Бесполезно обучать кого-то быть толерантным и понимать других людей. С этим у абсолютного большинства итальянцев никогда не было проблем. Единственное верное решение – присутствие государства в жизни человека и защита его прав. Те же, кто не хочет проводить необходимую политику и защищать национальные интересы, предпочитает называть итальянцев расистами".