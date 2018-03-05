Обнародованы данные exit poll на выборах в парламент Италии

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 33 до 36% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, заказанного государственной телерадиокомпанией Rai.

На втором месте после коалиции партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" идет "Движение 5 звезд", за которое проголосовали в среднем от 29,5 до 32,5% итальянцев.

С отрывом за ними следует левоцентристская Демократическая партия Маттео Ренци (20,5 —22,5%).

В свою очередь, данные опросов, заказанных компанией Mediaset, также говорят о лидерстве правоцентристов, набирающих от 32,5 до 36,5%. "Д5З" набирает от 29-33%.

Демпартия, по данным опроса, заказанного Mediaset, получает от 17,5 до 21,%%

В воскресенье прошли выборы в обе палаты итальянского парламента, по их итогам будет сформировано новое правительство страны.