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    В мире

    В Италии огласили предварительные итоги парламентских выборов

    (обновлено: )378
    По результатам подсчета 21% бюллетеней, правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты итальянского парламента, на втором месте "Движение 5 звезд" с 30%.
    Парламентские выборы в Италии
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    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты итальянского парламента, на втором месте "Движение 5 звезд" с 30%, сообщает в ночь на понедельник МВД страны по результатам подсчета 21% бюллетеней на выборах в сенат и 4% бюллетеней на выборах в палату депутатов.

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    В палате депутатов правоцентристская коалиция в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" набирает 37,17% голосов.

    "Лига" (20%) при этом неожиданно опережает "Вперед Италия" (12,9%). Первоначально разрыв составлял меньше 1 пункта.

    "Движение 5 звезд" получает 29,8% голосов, правящая пока коалиция левоцентристских партий — 25,1%.

    На выборах в сенат правоцентристы пока получают 36,85% голосов, Д5З – 30,4%, коалиция левоцентристов — 25,1%.

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    Парламентские выборы в Италии

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