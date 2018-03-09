Выборы в Италии: все о победителях и побежденных

РИА Новости Украина

Воскресные парламентские выборы в Италии с длинными очередями на избирательных участках и экстренной допечаткой бюллетеней взамен ошибочных уже стали частью истории. И хотя подсчет голосов все еще продолжается, результаты выборов очевидны, но они не дают ответа на главный вопрос: "Кто же будет управлять Италией?", пишут РИА Новости.

Запрограммированный результат

Нет никакого секрета в том, что, продавливая минувшей осенью через парламент закон под названием Rosatellum, предусматривающий сложную смешанную избирательную систему, свою главною задачу его авторы видели в том, чтобы не допустить к власти несистемную оппозицию в лице "Движения 5 звезд" (Д5З). Добиться этого можно было только одним способом – создать такие условия, при которых ни одна политическая сила страны не смогла бы одержать убедительную победу на выборах.

"В этом смысле Rosatellum сработал на 100%. В нынешней ситуации нет ни одной партии или коалиции, которая могла бы в одиночку сформировать правительство. Таким образом, этот вопрос будет решаться в стенах парламента при весомой роли президента республики, которая в подобных ситуациях в Италии может стать решающей", — отметил в беседе видный политолог Джермано Доттори, работающий на кафедре стратегических исследований Римского университета LUISS.

Победители и побежденные

Но прежде чем рассмотреть возможные сценарии дальнейшего развития событий, кратко подведем итоги выборов 4 марта. Первой партией страны стало "Движение 5 звезд", которое, по словам его 31-летнего кандидата в премьеры Луиджи Ди Майо, одержало "триумфальную победу", набрав более 32% голосов избирателей и тем самым утроив свое представительство в высшем законодательном органе страны.

"Это постидеологический результат, выходящий за рамки традиционной схемы "правые-левые". Сегодня рождается Третья республика и она станет республикой итальянских граждан", — провозгласил он.

Тем не менее, лидером по числу полученных голосов стала объединенная коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая заручилась поддержкой 37% избирателей. Однако данный результат оказался далек от заветных 40%, которые дали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в парламенте.

Основным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступила своему главному союзнику по коалиции — "Лиге", которую возглавляет Маттео Салвини. По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении 81-летнего патриарха итальянской политики и кардинальном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны, где новым лидером отныне является амбициозный 44-летний Салвини.

Но главным проигравшим на выборах, несомненно, стала правившая последние пять лет в Италии Демократическая партия (ДП), которая не сумела даже преодолеть планку в 20%, показав наихудший результат с 1995 года. Признав это очевидное поражение, секретарь ДП Маттео Ренци в понедельник вечером объявил о своей отставке, подчеркнув, что партия переходит в оппозицию.

Демократическая процедура

Однако прежде чем перейти собственно к формированию правительства, новым итальянским парламентариям предстоит еще соблюсти демократическую процедуру. Сначала 8-9 марта всем им надлежит зарегистрироваться в своих палатах и получить удостоверения народных избранников. Первое заседание новоизбранного парламента назначено на 23 марта, и в течение двух дней все депутаты и сенаторы должны будут официально объявить о том, к какой партийной группе они принадлежат.

Первой реальной задачей, которую предстоит решить парламентариям нового созыва, станет избрание глав обеих палат. Этот институциональный акт имеет в Италии отнюдь не формальное значение, поскольку именно председателям Палаты депутатов и Сената Республики в соответствии с конституцией предстоит играть весьма заметную роль в хитросплетениях итальянской политики. А глава Сената, являясь вторым лицом в государствекнной иерархии, и вовсе может выполнять функции главы государства, когда президент не в состоянии этого делать.

Избрание председателей палат в нынешней ситуации станет тем более важным, что оно даст определенное представление о том, какого типа большинство имеется в виду создать в парламенте. И вот когда руководители обеих палат будут избраны и приступят к исполнению своих обязанностей, они будут приглашены в Квиринальский дворец к президенту, где таким образом начнутся формальные консультации по формированию нового правительства. По итогам встреч со всеми лидерами парламентских фракций глава государства должен будет принять решение о том, кому поручить создание нового Совета министров Италии.

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Надо признать, что задача президента республики Серджо Маттареллы на сей раз действительно непроста. Как верно указывал накануне выборов известный журналист, экс-сенатор Антонио Полито, "итальянцам, придется прибегнуть к алгебраическим формулам, чтобы расшифровать результат выборов 4 марта и найти решение загадки о формировании правительства".

Естественно, местные политики, уже в день объявления предварительных результатов выборов, начали ломать голову над решением этой задачи. В ближайшие часы начнутся интенсивные политические консультации, результатом которых должны стать предложения, которые и лягут на стол президента. Именно глава государства станет последней инстанцией в решении итальянского политического ребуса.

Исходя из результатов выборов, на первый взгляд представляется, что наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра являются сегодня Ди Майо из Д5З и Салвини, оттеснивший Берлускони от штурвала правоцентристской коалиции. Но беда в том, что ни "пятизвездочники", ни правые не располагают необходимым большинством в парламенте. Так, в Палате депутатов правоцентристский блок, по первым прикидкам, получает 260 мест из 630, а в Сенате — 135 из 315. Большинства нет и в помине, а значит, правоцентристское правительство не может рассчитывать на вотум доверия. Аналогичная ситуация с местами и у Д5З — 221 и 112 соответственно. А ведь Маттарелле своим решением нужно обеспечить управляемость страны, чтобы не вызвать политического кризиса и не подорвать доверие к Италии на международных рынках.

"В условиях, когда правоцентристской коалиции не удалось получить большинство, складывается кризисная ситуация, при которой возникает опасность перехода парламентариев, избранных по спискам одной партии, в другие группы – такая, скажем, торговля голосами. Это вполне реально, но в такой ситуации я бы не исключал никаких вариантов, в том числе, и назначения новых выборов", — заявил главный редактор авторитетного журнала Limes Лучо Караччоло.

Политическая алгебра

Итак, сейчас в полный рост встает вопрос о создании новых политических альянсов. Если исходить из политической арифметики, то напрашиваются два лежащих на поверхности решения – союз Д5З и ДП или альянс Д5З и "Лиги". Но недаром Полито вел речь об "алгебраических формулах".

Дело в том, что Д5З, позиционируя себя как антисистемную силу, всегда твердо высказывались против каких-то закулисных сделок и заключения любых политических союзов с другими партиями. В результате движение априори оказывалось в оппозиции. Однако на сей раз, после выборного триумфа, похоже, что "пятизвездочники" всерьез нацелились прийти к власти. Еще в ночь на понедельник видный деятель Д5З Алессандро Ди Баттиста ясно дал понять, что движение готово разговаривать с представителями других политических сил, чтобы наметить пути для выхода из сложившейся после выборов ситуации. "Теперь все должны идти к нам, чтобы разговаривать с нами", — гордо объявил он.

"В случае с Д5З мы имеем партию, которая располагает наибольшей поддержкой избирателей, но у которой в настоящее время нет союзников. Возможно, ей их еще только предстоит найти", — заметил в этой связи РИА Новости президент итальянского Института международных отношений (IAI), бывший еврокомиссар Фердинандо Нелли Ферочи.

"Странные альянсы"

В принципе у ряда руководителей ДП возможный союз с Д5З не вызывает политической аллергии, однако этого никак нельзя сказать о лидере демократов Ренци, который объявляя об отставке, отложил свой уход до формирования нового кабинета министров. Так он не просто оставил за собой контроль над этим захватывающим политическим процессом, но и отомстил "пятизвездочникам" за унизительное поражение, заявив, что партия не пойдет на альянс с "экстремистами". "Пусть они сами формируют правительство", — сказал экс-премьер.

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Вариант создания "антисистемного" кабинета Д5З и "Лиги", который стал бы настоящим кошмаром для брюссельской "еврократии", нельзя полностью сбрасывать со счетов, хотя позиции этих партий по целому ряду принципиальных вопросов, включая миграционную проблему, весьма далеки друг от друга. На своей первой пресс-конференции в Милане после выборов Салвини заверил, что "Лига" будет лидером правоцентристской коалиции и исключил создание "странных альянсов". После этого он отправился на виллу Берлускони в Аркоре, где, судя по всему, обещал ослабленному союзнику выполнить ранее взятые на себя обязательства. Но в политике существует понятие целесообразности, и зачастую именно оно перевешивает чашу весов…

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Наконец, по мнению ряда аналитиков, вполне возможным сценарием может стать формирование с подачи Маттареллы так называемого "президентского правительства", в которое войдут представители самых разных политических сил, включая Д5З. Но сроки существования такого кабинета вряд ли могут быть продолжительными. А значит, в этом случае речь пойдет о скором назначении новых выборов, о возможности которых упоминал Караччоло. Чтобы понять, какой сценарий все-таки станет приоритетным, надо дождаться конца марта, когда главные игроки уже сделают свои ставки в этой запутанной партии.