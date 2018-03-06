После выборов в Италии отношение к Украине изменится - Воля

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Италии продолжается подсчет голосов на выборах в парламент, состоявшихся 4 марта. По предварительным данным экзитпола, лево-популистский "Рух пяти звезд" получил 31% голосов и становится самой популярной партией в стране.

Однако, наиболее вероятно, что победит на парламентских выборах блок бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который получает 37% голосов. В его составе — партии "Вперед, Италия" (это партия Сильвио Берлускони), право-популистская "Лига Севера" и националистическая партия "Братья Италии".

А вот ныне правящая левоцентристская Демократическая партия, которую возглавляет бывший премьер Маттео Ренци, существенно отстает. Она уже даже признала свое поражение и готовится к пребыванию в оппозиции.

Но это еще не окончательный результат парламентских выборов в Италии — их обнародуют позже.

Подробнее о выборах и о том, как они могут повлиять на отношения между Украиной и Италией и на состояние дел в Евросоюзе, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог-международник Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки очікуване, те що "Рух п'яти зірок" вирвався вперед і блок Берлусконі є одним із претендентів на найголовніші призові місця в італійському парламенті?

— Звісно, що очікувано було, що в розрізі партій "Рух п'яти зірок" матиме найвищий результат. Так воно і вийшло, і я думаю, що за підсумками вже підрахунку буде теж такий самий результат. Що стосується блоку, в який входить партія Сільвіо Берлусконі, то також було очікуваним, що вони наберуть високі результати. Якщо говорити про те, хто переміг в італійських виборах, то насправді треба мати на увазі, що у виборах беруть участь не просто окремі партії, але і блоки партій. Якщо враховувати цей момент, то на першому місці якраз коаліція, до якої входить партія Берлусконі. Але в будь-якому випадку ситуація виглядає неоднозначною з приводу результатів. Напередодні виборів були прогнози, які показували, що після виборів жоден із блоків, жодна з партій не отримає достатньої більшості, доля того, щоб самотужки створити правлячу більшість і уряд. Тому ця інтрига поки що залишається невирішеною, відколи, принаймні, підтверджують прогноз, що буде якась коаліція. А от, хто буде в коаліції — це цікавий момент. Не виключено, що дійсно буде правоцентристська оця коаліція правих правоцентристських партій, до якої входить Берлусконі, плюс правоцентристська Демократична партія Матео Ренці, яка поспішила, можливо, заявляти про свою опозиційність.

А чим беруть "П'ять зірок" і блок партії Берлусконі? Які найпопулярніші обіцянки?

— Перш за все вони беруть не тим, що пропонують, а тим що критикують. А треба мати на увазі, що "П'ять зірок" — це євроскептичний лівоорієнтований рух. Тобто це реакція на ту тривалу кризу, в якій перебуває Італія, там рівень безробіття доволі високий, більше 10% сягає в різних регіонах, а в деяких, наприклад, серед молоді і до 45%. Тому цей євроскептичний лівоорієнтований рух "П'ять зірок", він якраз орієнтований на соціально вразливі верстви населення, і звісно, що багато хто вважає, що ця тривала криза, в якій перебуває Італія, в тому числі пов'язана з перебуванням Італії в ЄС. Проте, як ми бачимо, дійсно, відсоток високий, але інші сили, які налаштовані більш-менш за ЄС, вони все-таки можуть сформувати проєвропейський уряд, навіть той же блок, в який входить партія Берлусконі, плюс та ж "Ліга півночі", яка набрала більше голосів, ніж партія Берлусконі, от вони все-таки можуть сформувати уряд, який, можливо, буде дещо і євроскептичним, але все ж таки проєвропейським, на відміну від "П'яти зірок", які доволі скептичні, більш скептично, ніж Берлусконі ставляться до ЄС і його політики.

Наскільки взагалі Італія і її політика, економіка, впливають зараз на стан справ в ЄС?

— Італія — одна з держав-засновниць ЄС, складає його історичне ядро, і тут всі очікують, як це вплине на політику фінансів, розподілу фінансів, на те, яку концепцію підтримує Італія щодо майбутнього Європи, того ж самого Макрона, чи ту, яку запропонує Німеччина, чи ще можливо якісь варіанти. Тому від Італії багато в чому залежить якраз проект розвитку Європи майбутнього, про який Макрон і Шульц говорили в різних варіантах, і Юнкер. Крім того, це питання розподілу фінансів, воно значно вплине на те, яким буде принцип формування бюджету після Брексіту, яким буде взагалі. Крім того, тут питання відносин з РФ можуть скоригуватися, в тому числі відносно санкцій. Я не думаю, що Берлусконі просто так виступатиме за безумовне зняття санкцій з РФ через події в Україні, але цілком може призвести все до того, що новий італійський уряд виступатиме як і австрійський, і деякі інші, за можливість пом'якшення проміжного такого, за умови виконання якоїсь частини мінських угод. І крім того, це ще в ПАРЄ можуть відбутися зміни балансу на користь повернення російської делегації. Проте, поки що це прогнози, побачимо, який саме з'явиться уряд в Італії, а цей процес може бути тривалим.

А з Україною якось відносини можуть змінитися?

— Я поки що не можу так більш-менш сказати однозначно, існують певні ризики певного більш скептичного ставлення до української влади з боку нового італійського уряду, але знову ж таки, як я вже сказав, треба дочекатися, яким насправді буде уряд, бо від цього будуть багато в чому залежати відносини між новим урядом Італії і Україною, українською владою передусім. А процес цей дуже складний, дуже неоднозначна ситуація з результатами, тому може скластися так, що цей процес формування уряду триватиме доволі довго. Якщо переможе ця лінія, яка буде більш лояльною до Росії, то, звісно, що другою стороною цієї політики буде більш холодне ставлення до нашої української влади, можливо, якесь блокування якихось фінансових допомог. Тобто новий уряд Італії буде більш холодним до України.

Опишіть взаємовідносини Італії і України на сьогодні?

— Поки що це нейтрально-прихильне. Італійська політика в цьому сенсі рухається в контексті європейської. В принципі, вона більше нейтральна, але треба мати на увазі, що Італія і підтримала санкції, і цей уряд теж активно підтримував санкції, виступав проти пом'якшення санкцій, і крім того, якщо говорити про негатив, то цей негатив був загальноєвропейський, пов'язаний з минулорічною такою реакцією ЄС на гальмування реформ в Україні. А так, минулий уряд і теперішній поки що, він доволі позитивно ставився до України.

Напомним, в политической системе Италии происходят процессы, характерные для всей Европы — естественная смена левых на правых, считает эксперт-международник Владимир Кушниренко.