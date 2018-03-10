наверх
10.03.201808:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Барак Обама (старший)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент США Барак Обама. Архивное фото
    Что оставил Обама в наследство Дональду Трампу
    11:59 09.11.2016
    2207Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Новый президент США Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей еще относительно нескоро – 20 января 2017 года. Но уже сейчас понятно, какое наследство ему достанется от нынешнего главы американской администрации.
    Президент РФ Путин и президент США Барак Обама. Архивное фото
    Обама обсудил с Путиным Украину, призвал соблюдать минские соглашения - Белый дом
    17:49 14.02.2016
    2762Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Президент США Барак Обама подчеркнул, что важно быстро достичь соглашения по характеру проведения выборов на востоке Украины, которые соответствовали бы стандартам ОБСЕ.
    Ситуация в Сирии
    Кэмерон и Обама: необходимо участие РФ и Ирана в решении кризиса в Сирии
    16:56 06.12.2015
    378Сирия: военное противостояние.
    Согласно информации, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия коалиции по борьбе с терроризмом в регионе. Содержание разговора канцелярия премьера раскрыла в воскресенье.
    Президент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции
    Лидеры стран G20 на саммите в Анталье 
    16:22 15.11.2015
    466Саммит G20 в Турции
    Лидеры "двадцатки" обсудят на саммите в Турции борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", проблемы глобальных экономик и энергетики, кризис с мигрантами, роль Китая в МВФ и комплекс вопросов по Украине.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    США решили передать Украине новое оборонительное вооружение - Порошенко
    20:22 04.10.2015
    1828Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По словам президента Украины Петра Порошенко, Украине передадут контрбатарейные станции большой дальности, которые позволяют повысить активность оборонных возможностей военных.
    Владимир Путин и Барак Обама
    Разговор Путина и Обамы был конструктивным - Песков
    22:33 03.10.2015
    296Встреча Обамы и Путина: результаты
    Пресс-секретарь президента РФ отметил, что беседа была ожидаема, а разговор был длиннее запланированного, несмотря на то, что программы на таких международных мероприятиях расписаны по минутам.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Путин с Обамой активно обсуждали украинскую тематику - Песков
    21:35 03.10.2015
    451Встреча Обамы и Путина: результаты
    Согласно информации, которую озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у США не было аргументов оспаривать доводы президента РФ Владимира Путина.
    Украина-НАТО
    Лидеры США и НАТО изучают ситуацию в Украине. Старший брат следит за тобой
    09:11 08.03.2015
    8272Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Чиновники США и НАТО заинтересованы глубже изучить и понять происходящее в Украине в контексте предоставления финансовой помощи, а также оружия стране.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    Назначен новый помощник Обамы по Ближнему Востоку
    07:20 07.03.2015
    74
    Новым спецпомощником президента США Барака Обамы по делам Ближнего Востока, Северной Африки и региона Персидского залива станет Роберт Малли. Он начнет работу на новом посту 6 апреля.
    Президент США Барак Обама
    Обама заявил, что США не имеют отношения к протестам в Гонконге
    07:41 12.11.2014
    86
    До этого с аналогичным заявлением выступила представитель госдепартамента США Мари Харф.
    Владимир Путин и Барак Обама на саммите АТЭС
    Путин обсудил с Обамой Украину
    09:11 11.11.2014
    1611
    По словам Пескова, "несколько раз Путин поговорил с президентом Обамой - говорили коротко, но затронули и двусторонние отношения, и Украину, Сирию и Иран".
    Саммит АТЭС начинается в Пекине
    07:17 10.11.2014
    387
    Неделя саммита АТЭС в 2014 году проходит в Пекине под темой "Формирование будущего через Азиатско-тихоокеанское партнерство".
    Владимир Путин и Барак Обама. Архивное фото
    Песков не исключил встречу Путина и Обамы на саммите "двадцатки"
    12:25 07.11.2014
    78
    Песков пояснил, что полноформатная встреча Путина и Обамы не готовится.
    Барак Обама
    Обама направит в Даллас координатора по ЧС для борьбы с Эболой - Белый дом
    06:28 18.10.2014
    54Вирус Эбола шагает по планете
    "Чтобы Даллас быстро отреагировал и скоординировался с федеральными, местными властями и властями штата, а также с медработниками на передовой, администрация поддержит или назначит старший персонал для работы на месте", - говорится в сообщении.
    Президент США Барак Обама
    Обама отложил поездку по США ради совещания по Эболе
    20:58 15.10.2014
    64Вирус Эбола шагает по планете
    По последней информации ВОЗ, число зараженных вирусом геморрагической лихорадки Эбола в настоящее время составляет 9814 человек, около 4,5 тысячи скончались.
    Президент США Барак Обама
    Обама исключил военную конфронтацию между РФ и НАТО из-за Украины
    06:24 29.09.2014
    315Мировая реакция на события в Украине
    Обама отметил, что существует возможность политического решения украинского кризиса, упомянув результаты трехсторонних переговоров по газу, прошедших на минувшей неделе в Берлине.
    Барак Обама
    Обама признал, что США недооценили угрозу "Исламского государства"
    20:01 28.09.2014
    166Военная кампания против "Исламского государства"
    Президент США в очередной раз подчеркнул, что прочный мир на ближнем Востоке может быть достигнут только политическим путем.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров: речь Обамы миротворческой не получилась
    19:36 24.09.2014
    178
    Лавров заявил, что РФ заинтересована гасить конфликты в мире, "но не путем односторонних обвинений и не путем сваливания с больной головы на здоровую".
    Президент США Барак Обама
    Обама: США отменят санкции против РФ, если она изменит позицию по Украине
    18:12 24.09.2014
    136Новые санкции в отношении России.
    Обама заявил, что недавнее соглашение о прекращении огня в Украине дает шанс достичь "дипломатии и мира".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации