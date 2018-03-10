Новый президент США Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей еще относительно нескоро – 20 января 2017 года. Но уже сейчас понятно, какое наследство ему достанется от нынешнего главы американской администрации.
Лидеры "двадцатки" обсудят на саммите в Турции борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", проблемы глобальных экономик и энергетики, кризис с мигрантами, роль Китая в МВФ и комплекс вопросов по Украине.
"Чтобы Даллас быстро отреагировал и скоординировался с федеральными, местными властями и властями штата, а также с медработниками на передовой, администрация поддержит или назначит старший персонал для работы на месте", - говорится в сообщении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".