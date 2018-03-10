По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ "никогда не вмешивается ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном".
Глава МИД РФ заявил, что в Европе не могут не видеть крайне опасного роста в Украине националистических, ксенофобских, неонацистских настроений. По его словам, эти настроения "все чаще получают материальное воплощение".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "то, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, - это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается".
В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, идея размещения на востоке Украины силовой структуры под видом миротворцев ООН противоречит обязательной к исполнению резолюции ООН по Минским соглашениям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, идея размещения на востоке Украины силовой структуры под видом миротворцев ООН противоречит обязательной к исполнению резолюции ООН по Минским соглашениям.
В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "то, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, - это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается".
Министр иностранных дел Украины намерен обсудить с российским коллегой "как должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе. Встреча должна состоятся во время Мюнхенской конференции по безопасности.