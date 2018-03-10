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    Сергей Лавров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1283
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    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров: нет доказательств вмешательства России во внутренние дела США
    11:38 08.03.2018
    174
    По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ "никогда не вмешивается ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров: есть все больше свидетельств, что США пытаются разделить Сирию
    20:14 05.03.2018
    405
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, узкая группа, которую сформировали США по сирийским вопросам, вынашивает планы развала сирийского государства.
    Силы спецопераций
    Не грози южному централу, попивая... Что представляют собой ССО Украины
    14:57 02.03.2018
    1797
    Случайно ли российский президент отметил в послании Федеральному собранию 1 марта, что Россия ответит на ядерное нападение незамедлительно.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Лавров объяснил, что мешает ядерному разоружению
    12:44 28.02.2018
    117
    Как отметил Лавров, "ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Закон о реинтеграции предполагает силовое решение в Донбассе - Лавров
    21:58 21.02.2018
    1235Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "абсолютно одиозный закон о реинтеграции ... не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины".
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Лавров назвал погром Россотрудничества в Киеве "шабашем"
    14:06 21.02.2018
    132Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Глава МИД РФ заявил, что в Европе не могут не видеть крайне опасного роста в Украине националистических, ксенофобских, неонацистских настроений. По его словам, эти настроения "все чаще получают материальное воплощение".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    13:51 21.02.2018
    633Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, закон о реинтеграции Донбасса "допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров прокомментировал сообщения о сотнях погибших россиян в Сирии
    10:13 19.02.2018
    1118
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "то, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, - это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров назвал причины украинского кризиса
    09:19 19.02.2018
    448
    По мнению российского министра иностранных дел, украинский кризис стал следствием той политики, которую США и страны НАТО проводили после "холодной войны".
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Мюнхенская конференция: лидеры разошлись по сути
    07:34 19.02.2018
    1628Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Глава МИД РФ считает, что ЕС понимает опасность линии Киева, который саботирует выполнение минских соглашений и говорит о возможности военного сценария в Донбассе.
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    Генсек НАТО и Лавров обсудили Украину и размещение в Донбассе миротворцев
    19:14 17.02.2018
    728Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Йенс Столтенберг сообщил о проведенных переговорах с министром иностранных дел России. Стороны обсуждали идею введения миротворцев в Донбассе.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС
    17:17 17.02.2018
    2704Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    МИД ФРГ сообщил о возможности поэтапного снятия санкций с РФ
    10:29 17.02.2018
    916Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что считает правильной идею о вводе "голубых касок" в Донбасс, если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров: проведение "нормандской встречи" в ФРГ не подтвердилось
    10:15 17.02.2018
    882Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что на субботу данных по проведению "нормандской встречи" пока что нет.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Запад раздражен высокомерными действиями Киева - Лавров
    22:40 16.02.2018
    1168
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на Западе раздражены совершенно аррогантными действиями киевского руководства, разгулом преступности, коррупцией.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров прокомментировал идею размещения миротворцев в Донбассе
    22:04 16.02.2018
    3589Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, идея размещения на востоке Украины силовой структуры под видом миротворцев ООН противоречит обязательной к исполнению резолюции ООН по Минским соглашениям.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Обнародованы подробности мюнхенских переговоров Климкина и Лаврова
    19:10 16.02.2018
    1908Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    По словам Павла Климкина, он обсудил с Сергеем Лавровым вопрос Совместного центра по контролю и координации, а также тему миротворческой операции в Донбассе.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    Климкин и Лавров проговорили в Мюнхене почти час
    18:51 16.02.2018
    706Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Переговоры в Мюнхене стали для российского и украинского министров вторыми за последние три месяца. В прошлый раз они встречались в Вене. До этого долгое время встреч двух министров не было.
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    В Мюнхене проходит встреча Климкина и Лаврова
    17:44 16.02.2018
    419Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Павел Климкин перед встречей в Мюнхене высказал надежду на то, что в ходе переговоров удастся обсудить то, "каким образом должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров обсудил Донбасс с генсеком ОБСЕ
    17:30 16.02.2018
    276Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    По данным российского внешнеполитического ведомства, Сергей Лавров обсудил вопросы содействия ОБСЕ урегулированию конфликта на востоке Украины. Встреча прошла "на полях" Мюнхенской конференции.
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    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров прокомментировал идею размещения миротворцев в Донбассе
    22:04 16.02.2018
    3589
    По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, идея размещения на востоке Украины силовой структуры под видом миротворцев ООН противоречит обязательной к исполнению резолюции ООН по Минским соглашениям.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС
    17:17 17.02.2018
    2704
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Обнародованы подробности мюнхенских переговоров Климкина и Лаврова
    19:10 16.02.2018
    1908
    По словам Павла Климкина, он обсудил с Сергеем Лавровым вопрос Совместного центра по контролю и координации, а также тему миротворческой операции в Донбассе.
    Силы спецопераций
    Не грози южному централу, попивая... Что представляют собой ССО Украины
    14:57 02.03.2018
    1797
    Случайно ли российский президент отметил в послании Федеральному собранию 1 марта, что Россия ответит на ядерное нападение незамедлительно.
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Мюнхенская конференция: лидеры разошлись по сути
    07:34 19.02.2018
    1628
    Глава МИД РФ считает, что ЕС понимает опасность линии Киева, который саботирует выполнение минских соглашений и говорит о возможности военного сценария в Донбассе.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    Лавров: Климкин родом из Курска и общается со мной на русском
    16:24 11.02.2018
    1407
    По словам главы российского МИД, во время телефонных переговоров и личных встреч министр иностранных дел Украины Павел Климкин общается на русском языке.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Утверждение закона о реинтеграции Донбасса будет колоссальной ошибкой - Лавров
    17:19 11.02.2018
    1391
    Глава российского МИД считает, что закон о реинтеграции Донбасса станет "первым шагом по слому минских договоренностей". Если закон будет окончательно утвержден, это будет "колоссальной ошибкой".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Закон о реинтеграции предполагает силовое решение в Донбассе - Лавров
    21:58 21.02.2018
    1235
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "абсолютно одиозный закон о реинтеграции ... не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Запад раздражен высокомерными действиями Киева - Лавров
    22:40 16.02.2018
    1168
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на Западе раздражены совершенно аррогантными действиями киевского руководства, разгулом преступности, коррупцией.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров прокомментировал сообщения о сотнях погибших россиян в Сирии
    10:13 19.02.2018
    1118
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "то, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, - это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается".
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    МИД ФРГ сообщил о возможности поэтапного снятия санкций с РФ
    10:29 17.02.2018
    916
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что считает правильной идею о вводе "голубых касок" в Донбасс, если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров: проведение "нормандской встречи" в ФРГ не подтвердилось
    10:15 17.02.2018
    882
    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что на субботу данных по проведению "нормандской встречи" пока что нет.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД Украины резко ответили Лаврову на "слом" Минских соглашений
    23:52 11.02.2018
    875
    По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, "слом" Минских договоренностей - это "продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии".
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    Генсек НАТО и Лавров обсудили Украину и размещение в Донбассе миротворцев
    19:14 17.02.2018
    728
    Йенс Столтенберг сообщил о проведенных переговорах с министром иностранных дел России. Стороны обсуждали идею введения миротворцев в Донбассе.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    Климкин и Лавров проговорили в Мюнхене почти час
    18:51 16.02.2018
    706
    Переговоры в Мюнхене стали для российского и украинского министров вторыми за последние три месяца. В прошлый раз они встречались в Вене. До этого долгое время встреч двух министров не было.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    13:51 21.02.2018
    633
    По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, закон о реинтеграции Донбасса "допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров назвал причины украинского кризиса
    09:19 19.02.2018
    448
    По мнению российского министра иностранных дел, украинский кризис стал следствием той политики, которую США и страны НАТО проводили после "холодной войны".
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    В Мюнхене проходит встреча Климкина и Лаврова
    17:44 16.02.2018
    419
    Павел Климкин перед встречей в Мюнхене высказал надежду на то, что в ходе переговоров удастся обсудить то, "каким образом должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Лавров: есть все больше свидетельств, что США пытаются разделить Сирию
    20:14 05.03.2018
    405
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, узкая группа, которую сформировали США по сирийским вопросам, вынашивает планы развала сирийского государства.
    Сергей Лавров и Павел Климкин (слева направо)
    Климкин надеется обсудить с Лавровым миротворческую миссию в Донбассе
    12:55 16.02.2018
    316
    Министр иностранных дел Украины намерен обсудить с российским коллегой "как должна выглядеть миротворческая миссия" в Донбассе. Встреча должна состоятся во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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