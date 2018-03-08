Лавров: нет доказательств вмешательства России во внутренние дела США

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Москва не вмешивается во внутренние дела США, ни одного факта, свидетельствующего об обратном, до сих пор представлено не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном. Хотя ни единого, подчеркиваю, ни единого факта никто представить не может", — заявил Лавров на брифинге в Хараре.

По его словам, США считают свое вмешательство в выборы и внутренние дела других стран благом для них, но на самом деле это неоимперский подход. Он рассказал, что недавно в одной из американских газет был опубликован большой материал, описывающий историю вмешательства в течение многих десятилетий США в проведение выборов и внутренние дела "десятков и десятков стран".

"Когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, я услышал поразительное утверждение о том, что — да, мы, американцы, это делаем, но мы делаем это ради блага тех стран, о которых идет речь, потому что мы несем с собой, через свое вмешательство, свободу и демократию. Мы такую философию совершенно не разделяем. Я считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими, и мы никогда не будем заниматься чем-то подобным", — заявил глава российского МИД.

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