наверх
10.03.201809:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Life News

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    Азербайджан выслал из страны репортеров LifeNews
    12:53 05.04.2016
    1640Обострение в зоне карабахского конфликта
    Как заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана, журналисты российского телеканала "неправильно информировали международную общественность о нагорно-карабахском конфликте".
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    Съемочную группу российского телеканала Lifenews задержали в Кишиневе
    10:16 07.09.2015
    248Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Как сообщил главный редактор канала Анатолий Сулейманов, корреспондентам в аэропорту Кишинева выдали документ о запрещении въезда и сообщили, что паспорта они получат по возвращении в Москву от представителя авиакомпании.
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    Российский телеканал LifeNews заявил об обысках в редакции
    16:00 24.03.2015
    222
    По данным канала, в СК РФ обратилась правозащитная организация "Сопротивление", которая обратила внимание следователей на публикацию сайтом информации о двух преступлениях.
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    Журналистов LifeNews не выпускают из аэропорта "Борисполь" - канал
    11:04 26.02.2015
    561
    По заявлению российского телеканала, Жанну Карпенко и Александру Ульянову не выпускают из транзитной зоны аэропорта "Борисполь".
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    Выдворенным журналисткам LifeNews запрещен въезд в Украину на 5 лет
    00:48 31.01.2015
    145
    Как сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, журналистки были принудительно возвращены с территории Украины через КПП "Синьковка" на украинско-российской границе.
    Сотрудники Lifenews Елизавета Храмцова и Наталья Калышева
    Журналистки LifeNews освобождены и депортированы из Украины
    00:13 31.01.2015
    360
    Елизавета Храмцова и Наталья Калышева доставлены сотрудниками СБУ на границу с Россией.
    Здание МИД РФ
    МИД РФ потребовал отпустить российских журналистов, задержанных в Киеве
    16:13 30.01.2015
    167Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В МИД России в связи с задержанием в Киеве корреспондента Lifenews Елизаветы Храмцовой и оператора Натальи Калышевой также потребовали "прекратить порочную практику запугивания представителей СМИ".
    Служба Безопасности Украины
    Журналистов Lifenews выдворят с территории Украины - СБУ
    14:15 30.01.2015
    391Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что корреспонденты Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками ведомства в Киеве в пятницу, им запрещено пребывание в Украине.
    Сотрудники Lifenews Елизавета Храмцова и Наталья Калышева
    Lifenews заявил о задержании журналистов канала сотрудниками СБУ
    12:37 30.01.2015
    1167
    По информации российского телеканала, корреспондент Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева задержаны в Киеве. Официального подтверждения о задержании пока нет.
    Милиция
    Задержаны подозреваемые в нападении на журналистов LifeNews в Киеве
    16:44 16.01.2015
    125
    На сайте телеканала сообщается, что подозреваемые в нападении задержаны, а корреспонденты телеканала LifeNews находятся в отделении милиции в Киеве, где их допрашивают милиционеры.
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    Телеканал LifeNews сообщает о новом нападении на журналистов в Киеве
    15:10 16.01.2015
    185
    Как сообщается на сайте телеканала, во время акции за отставку генпрокурора Виталия Яремы у здания Генпрокуратуры участники митинга напали на журналисту и оператору, отняли у них дорогостоящее оборудование и разбили его.
    Факельное шествие в честь Бандеры
    Остановим нацизм в Украине! Заявление МПД "Мир без нацизма"
    14:55 06.01.2015
    444
    Представительство международного правозащитного движения "Мир без нацизма" осуждает факельное шествие 1 января в Киеве и призывают Порошенко назвать его организаторов.
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    Суд отпустил подозреваемого в нападении на журналистов LifeNews
    19:45 05.01.2015
    242
    По информации СМИ, такое решение суд принял в связи с тем, что подозреваемый Сергей Мирошник ранее не был судим.
    Подозреваемый
    Подозреваемый в избиении журналистов LifeNews в Киеве задержан
    11:01 02.01.2015
    576
    Мужчине объявлено о подозрении в совершении обоих уголовных правонарушений, сообщает киевское управление МВД.
    Журналисты LifeNews в Киеве
    В МИД РФ прокомментировали нападение на группу LifeNews в Киеве
    23:58 01.01.2015
    477
    На корреспондентку LifeNews Жанну Карпенко и оператора Александру Ульянову, по их же словам, напали неизвестные в ходе факельного шествия в центре Киева.
    Факельное шествие сторонников Бандеры
    Журналистов LifeNews избили в ходе факельного шествия в Киеве
    20:19 01.01.2015
    908
    Согласно данным,неизвестные толкнули журналистку, от чего та упала и ударилась головой, а также отобрали у нее телефон.
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    LifeNews сообщил, что корреспондентку телеканала избили в Киеве
    21:09 26.11.2014
    199
    Змановская освещала акцию футбольных фанатов, которые, по её данным, собрались у дворца искусств "Украина", чтобы сорвать концерт артистки Ани Лорак.
    Задержание журналистки Змановской
    Журналистку Lifenews могут депортировать из Украины - телеканал
    15:11 04.11.2014
    275Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Журналистка Змановская находилась в Киеве, где освещала "Славянский марш", который, по данным телеканала, проводится в поддержку "Русского марша" в Москве.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    В РФ рассчитывают, что выборы в "ДНР" и "ЛНР" не будут сорваны извне
    23:57 27.10.2014
    257Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва признает выборы в самопровозглашенных "республиках" Донбасса.
    Украинская наводчица Надежда Савченко. Архивное фото
    Защита Савченко обратится в ГП РФ по поводу законности видео ее этапирования
    16:50 29.09.2014
    98Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Видео этапирования Надежды Савченко со служебного видеорегистратора ФСИН было обнародовано журналистам LifeNews, пояснил адвокат наводчицы Николай Полозов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны