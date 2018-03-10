Как сообщил главный редактор канала Анатолий Сулейманов, корреспондентам в аэропорту Кишинева выдали документ о запрещении въезда и сообщили, что паспорта они получат по возвращении в Москву от представителя авиакомпании.
Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что корреспонденты Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками ведомства в Киеве в пятницу, им запрещено пребывание в Украине.
Как сообщается на сайте телеканала, во время акции за отставку генпрокурора Виталия Яремы у здания Генпрокуратуры участники митинга напали на журналисту и оператору, отняли у них дорогостоящее оборудование и разбили его.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".