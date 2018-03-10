Большинство страниц, признанных незаконными, содержат контент, нарушающий таиландский закон об оскорблении величия, по которому любое оскорбление членов королевской семьи карается тюремным заключением.
Накануне стало известно о намерении Верховной Рады в ближайшие дни ввести визовый режим с Россией, а также о планах США заменить военную помощь Украине на кредиты. Помимо этого ученые решили создать клон Леонардо да Винчи.
На сайте электронных петиций появились предложения заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook. Наибольшее количество подписей под петицией, в которой говорится о политизированности социальной сети.
Первое место с почти 50 миллионами просмотров занял трейлер шутера Battlefield 1. На втором месте с цифрой почти в 36 миллионов показов разместился трейлер главного конкурента Battlefield — боевика Call of Duty: Infinite Warfare.
Согласно информации, отдельные указатели страниц сервиса YouTube будут включены в реестр нарушителей авторских прав. В случае неудаления противозаконной информации доступ к этим ссылкам будет ограничен операторами связи.
Ирена Карпа рассказала о своем внутреннем мире посредством мультипликации. Андрей Мовчан не выдержал и ответил. Хорошим украинским литературным языком посоветовал той не писать книги и не показывать свои мультики детям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".