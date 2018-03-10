наверх
10.03.201808:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    YouTube

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Чешский бьюти-блоггер Тинуш Трешничкова
    Первая красавица Чехии рассказывает, как стать звездой YouTube
    09:19 29.12.2017
    1135
    Блогерам тяжело из-за того, что работаем в режиме 24/7. В ХХI веке человек проводит в соцсетях кучу времени, а эти социальные сети - наша работа, говорит Тинуш Трешничкова.
    Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee. Видео
    Самые популярные клипы за лето. Youtube назвал лидеров 
    05:16 08.09.2017
    36802
    При составлении списка учитывалось количество просмотров роликов в период с 29 мая по 4 сентября. Первое место в рейтинге занял ролик на песню Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси.
    Логотип Facebook
    Власти Таиланда предъявили жесткий ультиматум провайдерам Facebook
    06:42 04.08.2017
    122
    Большинство страниц, признанных незаконными, содержат контент, нарушающий таиландский закон об оскорблении величия, по которому любое оскорбление членов королевской семьи карается тюремным заключением.
    YouTube
    Google ужесточит борьбу с экстремизмом в YouTube
    15:56 19.06.2017
    109Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Google сообщает о намерении подготовить новые "классификаторы контента" с использованием передовых исследований, чтобы оперативно искать и удалять террористические материалы.
    Социальная сеть Фейсбук
    Хроника 21 мая: подготовка визового режима с Россией, требование блокировать YouTube и Facebook
    09:12 22.05.2017
    1671
    Накануне стало известно о намерении Верховной Рады в ближайшие дни ввести визовый режим с Россией, а также о планах США заменить военную помощь Украине на кредиты. Помимо этого ученые решили создать клон Леонардо да Винчи.
    Логотип Facebook
    В Украине требуют заблокировать YouTube и Facebook
    18:30 21.05.2017
    14566Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    На сайте электронных петиций появились предложения заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook. Наибольшее количество подписей под петицией, в которой говорится о политизированности социальной сети.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    Хакеры сообщили, что провели крупнейшую атаку на YouTube
    19:25 14.04.2017
    203
    Точное число аккаунтов, которые удалось взломать, не уточняется, однако известно, что кибератаке подверглись каналы в рамках сети Studio71. Сеть объединяет более 1,2 тысячи каналов.
    Компьютерные игры. Архивное фото
    Стали известны самые популярные игры года на YouTube
    19:48 08.12.2016
    119
    Первое место с почти 50 миллионами просмотров занял трейлер шутера Battlefield 1. На втором месте с цифрой почти в 36 миллионов показов разместился трейлер главного конкурента Battlefield — боевика Call of Duty: Infinite Warfare.
    Названы самые вирусные видео YouTube 2016 года. Видео
    Названы самые вирусные видео YouTube 2016 года 
    13:58 07.12.2016
    665
    На втором месте оказался клип японского диджея Piko-Taro Pen-Pineapple-Apple-Pen, ставший настоящей сенсацией. А замкнуло тройку лидеров видео о гремучих змеях.
    Facebook
    Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube объединились против терроризма
    03:35 06.12.2016
    59
    Как говорится в совместном заявлении, компании начнут обмениваться уникальными цифровыми идентификаторами видео, которые связаны с попытками террористов привлечь людей на свою сторону.
    Логотип Facebook
    YouTube и Facebook начали автоматически блокировать экстремистское видео
    06:46 25.06.2016
    88
    Как сообщается, автоматическая система позволяет быстро блокировать пропагандистские видео, загружаемые террористами группировки "Исламское государство" или другие похожие материалы.
    YouTube
    YouTube запустит платный сервис кабельного ТВ в 2017 г
    23:07 04.05.2016
    164
    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что работы по проекту кабельного онлайн- ТВ ведутся как минимум с 2012 года, однако ускорились в последние несколько месяцев.
    YouTube
    В РФ грозят ограничить доступ к сервису YouTube
    15:46 22.07.2015
    367
    Согласно информации, отдельные указатели страниц сервиса YouTube будут включены в реестр нарушителей авторских прав. В случае неудаления противозаконной информации доступ к этим ссылкам будет ограничен операторами связи.
    YouTube
    YouTube готовится ввести систему платной подписки на каналы пользователей
    16:10 09.04.2015
    452
    В настоящее время YouTube использует систему платной подписки в бета-версии. Она позволяет пользователям смотреть видеоклипы, спортивные трансляции и уроки иностранных языков без рекламы.
    Ситуация в Донецке
    Реакция полноценного украинца на творчество Карпы
    14:09 28.10.2014
    551
    Ирена Карпа рассказала о своем внутреннем мире посредством мультипликации. Андрей Мовчан не выдержал и ответил. Хорошим украинским литературным языком посоветовал той не писать книги и не показывать свои мультики детям.
    Медиахолдинг Lifenews. Архивное фото
    LifeNews пытается разобраться с блокировкой своего аккаунта на YouTube
    18:00 15.09.2014
    65
    Аккаунт российского телеканала LifeNews на YouTube заблокирован. Поступил ряд жалоб..., заявил главный редактор ТК Анатолий Сулейманов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги