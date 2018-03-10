"Свободовцы" возобновили блокирование транзита российских грузовиков в Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Ранее партия заявила, что остановила 14 грузовиков российской регистрации в Черновицкой области.
В Полтавской области участники АТО блокировали трассу Киев – Харьков, требуя права на льготный проезд. Сначала участники АТО блокировали выезды с автовокзала, который отказывается предоставлять им льготные услуги.
Заместитель начальника главного управления МВД Украины в Херсонской области Илья Кива сообщил, что силовики подготовили палаточный городок, в котором демонстранты смогут получить питьевую воду и питание.
Согласно информации, отдельные указатели страниц сервиса YouTube будут включены в реестр нарушителей авторских прав. В случае неудаления противозаконной информации доступ к этим ссылкам будет ограничен операторами связи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".