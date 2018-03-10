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    блокировка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Википедия
    В Турции заблокировали "Википедию" - СМИ
    15:24 29.04.2017
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    Согласно информации СМИ, блокировка онлайн-энциклопедии "Википедия" вступила в силу в 8 утра 29 апреля. Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются.
    Свобода начала блокаду фур из РФ в Житомирской области
    Блокада фур из РФ в Житомирской области 
    16:53 28.02.2016
    764Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Активисты "Свободы" в воскресенье начали акцию в Житомирской области по блокаде фур РФ. В партии считают, что прекращение транзита транспорта - средство, которое подорвет российскую экономику.
    Блокирование российских фур активистами Свободы
    Блокирование российских фур активистами "Свободы" 
    20:45 27.02.2016
    699Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    "Свободовцы" возобновили блокирование транзита российских грузовиков в Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Ранее партия заявила, что остановила 14 грузовиков российской регистрации в Черновицкой области.
    Под Полтавой участники АТО перекрыли трассу Киев-Харьков
    Под Полтавой участники АТО перекрыли трассу Киев-Харьков 
    21:16 23.01.2016
    1386
    В Полтавской области участники АТО блокировали трассу Киев – Харьков, требуя права на льготный проезд. Сначала участники АТО блокировали выезды с автовокзала, который отказывается предоставлять им льготные услуги.
    Министерство внутренних дел Украины
    Около 100 силовиков обеспечат правопорядок при блокировании Крыма - МВД
    15:25 19.09.2015
    947Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Заместитель начальника главного управления МВД Украины в Херсонской области Илья Кива сообщил, что силовики подготовили палаточный городок, в котором демонстранты смогут получить питьевую воду и питание.
    YouTube
    В РФ грозят ограничить доступ к сервису YouTube
    15:46 22.07.2015
    367
    Согласно информации, отдельные указатели страниц сервиса YouTube будут включены в реестр нарушителей авторских прав. В случае неудаления противозаконной информации доступ к этим ссылкам будет ограничен операторами связи.
    Флаг Бельгии
    Власти Бельгии решили разблокировать часть счетов РФ - СМИ
    22:36 20.06.2015
    534Новые санкции в отношении России.
    Согласно заявлению министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, "было найдено решение, чтобы разблокировать в первую очередь счета для работы посольств".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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