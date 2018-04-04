Полиция уточнила данные о жертвах стрельбы в штаб-квартире YouTube

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Полиция города Сан Бруно в Калифорнии подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем.

"Всего у нас четверо жертв (пострадавших – Ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", — заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.

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Ранее СМИ сообщали, что стрельбу устроила женщина и она мертва.

Представитель больницы в Сан-Франциско сообщал о трех людях, доставленных в медицинское учреждение, один из которых находится в критическом состоянии.