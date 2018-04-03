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    В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

    (обновлено: )15502
    По словам сотрудника компании Валима Лаврусика, он, услышав выстрелы, "забаррикадировался в комнате с коллегами", а после был эвакуироан в безопасное место.
    YouTube
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Работники видеосервиса YouTube сообщают в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

    "Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

    Позже он написал: "В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи".

    В полиции Сан-Бруно в Калифорнии сообщили РИА Новости, что комментариев относительно возможной стрельбы пока нет. При этом полиция призвала местных жителей избегать Черри-Авеню в Сан-Бруно, где располагается штаб-квартира YouTube.

    Смотрите также: В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде

    Тем временем в интернете появилось видео, на котором видно, как люди выходят вереницей из здания компании с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция.

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