Иностранные инструкторы делятся с украинцами своим опытом - база в Яворове фактически стала местом постоянной дислокации нескольких сотен американских и канадских солдат, пишут мировые СМИ. Иногда в центр приезжают солдаты других стран.
Как сообщила Госпогранслужба Украины, "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области".
Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
Иностранные инструкторы делятся с украинцами своим опытом - база в Яворове фактически стала местом постоянной дислокации нескольких сотен американских и канадских солдат, пишут мировые СМИ. Иногда в центр приезжают солдаты других стран.
Как сообщила Госпогранслужба Украины, "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области".