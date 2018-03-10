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    Львовская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1158
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    Обучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами по программе UNIFIER на Яворовском полигоне
    Le Temps: Украинские военные проходят американскую школу
    19:13 06.03.2018
    196Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Иностранные инструкторы делятся с украинцами своим опытом - база в Яворове фактически стала местом постоянной дислокации нескольких сотен американских и канадских солдат, пишут мировые СМИ. Иногда в центр приезжают солдаты других стран.
    На месте ЧП под Львовом
    Сбил и скрылся. Под Львовом на трассе нашли труп
    12:08 01.03.2018
    289
    В полиции предполагают, что неизвестный водитель сбил мужчину насмерть на трассе Львов - Рава-Русская возле Львова.
    Позиции ВСУ в Опытном под Донецком
    Пограничник погиб на полигоне из-за учений, приближенных к боевым условиям
    14:28 23.02.2018
    90
    Военная прокуратура сообщает, что на учениях блиндаж с военными находился на линии огня вместе с мишенью. При разрыве гранаты после выстрела их РПГ осколок убил пограничника.
    Осколки боеприпаса на месте стрельбы из гранатомета. Архивное фото
    Причиной смерти военного на полигоне стал промах из гранатомета
    18:09 22.02.2018
    519Донбасс: новое перемирие
    По информации львовского управления полиции, на полигоне в городе Великие Мосты военнослужащий промахнулся и произвел выстрел из РПГ по блиндажу с группой военных.
    Открытие в Яворове памятного знака в честь польского короля Яна III Собеского
    Во Львовской области разбили памятный знак в честь польского короля
    16:59 22.02.2018
    242
    Памятный знак в честь польского короля был установлен в Яворове на месте будущего памятника. По преданиям историков, в этом городе король Ян ​​III Собеский отмечал свою победу над турецким войском.
    Блокирование КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Толпа перекрыла КПП на границе с Польшей, начались драки с полицией
    16:16 22.02.2018
    10535
    "Люди кричат и нападают на полицию. Возмущенные люди перекрыли дорогу возле въезда на КПП", - так описывает происходящее сотрудник львовского управления Нацполиции.
    Учения пограничных войск во Львовской области Украины
    На учениях во Львовской области погиб пограничник
    15:34 22.02.2018
    84
    Как сообщила Госпогранслужба Украины, "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области".
    Взрыв газа произошел в доме
    Во Львовской области в доме произошел взрыв
    13:50 21.02.2018
    35
    В частном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали жильцы дома - мать и сын в возрасте 69 и 46 лет. Они были госпитализированы.
    Агрессивная собака. Архивное фото
    Во Львовской области мужчину загрызли овчарки
    19:53 19.02.2018
    611
    В полиции сообщили, что 41-летнего мужчину загрызли овчарки, за которыми он присматривал на территории фермы.
    Уголь
    Львовские шахтеры потребовали прекратить закупки угля за границей
    19:20 19.02.2018
    276
    Львовские шахтеры сообщили, что свой уголь они за 600 км от Львовской области в Триполье возили, поставляли на "ДТЭК Западэнерго", но государство решило закупать уголь за границей.
    Люди перекрыли трассу в знак протеста. Архивное фото
    Из Львова. Социальная напасть: что делать с блокировщиками дорог
    14:42 17.02.2018
    869
    Если раньше блокирование дорог было крайней формой протеста, то теперь отстаивать свои требования, причиняя неудобств многим посторонним людям, стало легко, просто и даже вошло "в моду".
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)
    В Стрые вандалы сдали голову от памятника Шевченко на металлолом
    08:09 13.02.2018
    233
    Задержанные вандалы оказались ранее судимыми местными жителями. Они разрушили памятник Кобзарю ради медного листа, которым обшит памятник в центральном парке Стрыя.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Хроника 11 февраля: авиакатастрофа в Подмосковье, факельное шествие в Одессе
    09:08 12.02.2018
    706
    Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)
    Во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко
    20:29 11.02.2018
    449
    В городе Стрый неизвестные вандалы повредили памятник Кобзарю. Обезображенный монумент Тарасу Шевченко стоит в центральном городском парке культуры и отдыха.
    Женщина уколола шилом молодого парня
    Бабушка с шилом напала на парня в маршрутке Львова
    18:22 09.02.2018
    435
    Парень 1996 года рождения получил незначительные травмы. Его жизни ничего не угрожает. В полиции уже начали расследование и установили личности главных фигурантов.
    Очередь из авто образовалась на границе Украины и Польши
    На границе с Польшей собралась пробка из-за сбоя системы tax-free
    16:42 09.02.2018
    132
    Возле контрольно-пропускного пункта Гребенное - Рава-Русская на границе с Польшей собрались десятки автомобилей украинцев, которые ожидают возмещения налогов по системе tax-free.
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Западная Украина зажата в снежной ловушке - спецкор
    10:59 06.02.2018
    625Украина остановилась в снежных заносах
    Коммунальные и дорожные службы Львова быстро отреагировали на резкую смену погоды и оперативно убирали снег, в отличие от дорожников области, сообщил спецкор Андрей Галицкий.
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Часть Львовской области третий день остается без света
    09:53 06.02.2018
    75Украина остановилась в снежных заносах
    По данным Госслужбы по ЧС, остаются обесточенными 22 населенных пункта в Львовской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.
    В Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой
    В Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой
    10:18 04.02.2018
    295
    На опасном повороте автобус занесло, водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет.
    Во Львовской области из-за снегопада остановилось движение по трассе Киев - Чоп
    Мощный снегопад парализовал движение во Львовской области
    00:57 04.02.2018
    850
    По информации СМИ, в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька на трассе Киев-Чоп спецтехника, которая должна была чистить дорогу, застряла вместе с другими автомобилями.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Блокирование КПП Рава-Руская на границе с Польшей
    Толпа перекрыла КПП на границе с Польшей, начались драки с полицией
    16:16 22.02.2018
    10535
    "Люди кричат и нападают на полицию. Возмущенные люди перекрыли дорогу возле въезда на КПП", - так описывает происходящее сотрудник львовского управления Нацполиции.
    Люди перекрыли трассу в знак протеста. Архивное фото
    Из Львова. Социальная напасть: что делать с блокировщиками дорог
    14:42 17.02.2018
    869
    Если раньше блокирование дорог было крайней формой протеста, то теперь отстаивать свои требования, причиняя неудобств многим посторонним людям, стало легко, просто и даже вошло "в моду".
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Хроника 11 февраля: авиакатастрофа в Подмосковье, факельное шествие в Одессе
    09:08 12.02.2018
    706
    Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
    Агрессивная собака. Архивное фото
    Во Львовской области мужчину загрызли овчарки
    19:53 19.02.2018
    611
    В полиции сообщили, что 41-летнего мужчину загрызли овчарки, за которыми он присматривал на территории фермы.
    Осколки боеприпаса на месте стрельбы из гранатомета. Архивное фото
    Причиной смерти военного на полигоне стал промах из гранатомета
    18:09 22.02.2018
    519
    По информации львовского управления полиции, на полигоне в городе Великие Мосты военнослужащий промахнулся и произвел выстрел из РПГ по блиндажу с группой военных.
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)
    Во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко
    20:29 11.02.2018
    449
    В городе Стрый неизвестные вандалы повредили памятник Кобзарю. Обезображенный монумент Тарасу Шевченко стоит в центральном городском парке культуры и отдыха.
    Женщина уколола шилом молодого парня
    Бабушка с шилом напала на парня в маршрутке Львова
    18:22 09.02.2018
    435
    Парень 1996 года рождения получил незначительные травмы. Его жизни ничего не угрожает. В полиции уже начали расследование и установили личности главных фигурантов.
    На месте ЧП под Львовом
    Сбил и скрылся. Под Львовом на трассе нашли труп
    12:08 01.03.2018
    289
    В полиции предполагают, что неизвестный водитель сбил мужчину насмерть на трассе Львов - Рава-Русская возле Львова.
    Уголь
    Львовские шахтеры потребовали прекратить закупки угля за границей
    19:20 19.02.2018
    276
    Львовские шахтеры сообщили, что свой уголь они за 600 км от Львовской области в Триполье возили, поставляли на "ДТЭК Западэнерго", но государство решило закупать уголь за границей.
    Открытие в Яворове памятного знака в честь польского короля Яна III Собеского
    Во Львовской области разбили памятный знак в честь польского короля
    16:59 22.02.2018
    242
    Памятный знак в честь польского короля был установлен в Яворове на месте будущего памятника. По преданиям историков, в этом городе король Ян ​​III Собеский отмечал свою победу над турецким войском.
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)
    В Стрые вандалы сдали голову от памятника Шевченко на металлолом
    08:09 13.02.2018
    233
    Задержанные вандалы оказались ранее судимыми местными жителями. Они разрушили памятник Кобзарю ради медного листа, которым обшит памятник в центральном парке Стрыя.
    Обучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами по программе UNIFIER на Яворовском полигоне
    Le Temps: Украинские военные проходят американскую школу
    19:13 06.03.2018
    196
    Иностранные инструкторы делятся с украинцами своим опытом - база в Яворове фактически стала местом постоянной дислокации нескольких сотен американских и канадских солдат, пишут мировые СМИ. Иногда в центр приезжают солдаты других стран.
    Очередь из авто образовалась на границе Украины и Польши
    На границе с Польшей собралась пробка из-за сбоя системы tax-free
    16:42 09.02.2018
    132
    Возле контрольно-пропускного пункта Гребенное - Рава-Русская на границе с Польшей собрались десятки автомобилей украинцев, которые ожидают возмещения налогов по системе tax-free.
    Позиции ВСУ в Опытном под Донецком
    Пограничник погиб на полигоне из-за учений, приближенных к боевым условиям
    14:28 23.02.2018
    90
    Военная прокуратура сообщает, что на учениях блиндаж с военными находился на линии огня вместе с мишенью. При разрыве гранаты после выстрела их РПГ осколок убил пограничника.
    Учения пограничных войск во Львовской области Украины
    На учениях во Львовской области погиб пограничник
    15:34 22.02.2018
    84
    Как сообщила Госпогранслужба Украины, "во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области".
    Взрыв газа произошел в доме
    Во Львовской области в доме произошел взрыв
    13:50 21.02.2018
    35
    В частном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали жильцы дома - мать и сын в возрасте 69 и 46 лет. Они были госпитализированы.
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