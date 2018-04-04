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    Происшествия

    Во Львовской области двое детей провалились в выгребную яму

    (обновлено: )2401
    Пресс-служба Главного управления Нацполиции Львовской области сообщает, что врачи борются за жизнь одной из девочек, которые провалились в выгребную яму.
    Хозяйственный двор в селе
    Думская.net

    КИЕВ, 4 апр — РИА  Новости Украина. В одном из сел Николаевского района Львовской области произошла трагедия: трехлетняя девочка погибла, упав в выгребную яму.

    Пресс-служба Главного управления Нацполиции Львовской области сообщает, что за жизнь второй девочки борются врачи.

    "К правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшую были госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы", — информирует полиция.

    На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия. Также в ближайшее время решится вопрос о открытии уголовного производства.

    Ранее в Радеховском районе Львовской области десятилетний мальчик погиб под завалом земли. На школьника обвалилась земля во время того, как он с друзьями копал крыивку.

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