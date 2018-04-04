Во Львовской области двое детей провалились в выгребную яму

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В одном из сел Николаевского района Львовской области произошла трагедия: трехлетняя девочка погибла, упав в выгребную яму.

Пресс-служба Главного управления Нацполиции Львовской области сообщает, что за жизнь второй девочки борются врачи.

"К правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки, 2014 и 2015 рождения, упали в выгребную яму. В результате младшая из них умерла, а старшую были госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы", — информирует полиция.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия. Также в ближайшее время решится вопрос о открытии уголовного производства.

Ранее в Радеховском районе Львовской области десятилетний мальчик погиб под завалом земли. На школьника обвалилась земля во время того, как он с друзьями копал крыивку.