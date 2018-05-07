Под Львовом пассажиры электрички перекрыли железнодорожные пути

Фото facebook.com/igor.zinkevych

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Пустомытах (Львовская область) утром в понедельник пассажиры, которым не хватило мест в электричке, перекрыли железнодорожные пути.

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Люди возмущены тем, что "Укрзализныця" формирует составы пригородных поездов с недостаточным количеством вагонов.

Фото facebook.com/igor.zinkevych Жители Львовской области перекрыли железнодорожные пути из-за нехватки мест в электричке

"Электропоезд Трускавец — Львов, подано 4 вагона, со станции Дрогобыч не было свободных мест. Сейчас движение поездов приостановлен", — пишет Игорь Зинкевич на своей странице Facebook.

Аналогичная акция протеста произошла во Львове 27 апреля. Тогда около 200 человек заблокировали железнодорожные пути на станции "Скнилов". Они были возмущены нехваткой мест в электричках и жаловались на невозможность уехать домой перед началом майских праздников.

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