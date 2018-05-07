наверх
07.05.201811:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Под Львовом пассажиры электрички перекрыли железнодорожные пути

    (обновлено: )982130
    Во Львовской области второй раз за последнее время вспыхивают стихийные акции протеста, которые устраивают пассажиры электричек. Из-за нехватки вагонов им не хватает мест, чтобы уехать на работу.
    Жители Львовской области перекрыли железнодорожные пути из-за нехватки мест в электричке
    Фото facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Пустомытах (Львовская область) утром в понедельник пассажиры, которым не хватило мест в электричке, перекрыли железнодорожные пути.

    Смотрите также: Бунт в Закарпатье: люди перекрыли трассу из-за выхода на свободу убийцы

    Люди возмущены тем, что "Укрзализныця" формирует составы пригородных поездов с недостаточным количеством вагонов.

    Фото facebook.com/igor.zinkevych
    Жители Львовской области перекрыли железнодорожные пути из-за нехватки мест в электричке

    "Электропоезд Трускавец — Львов, подано 4 вагона, со станции Дрогобыч не было свободных мест. Сейчас движение поездов приостановлен", — пишет Игорь Зинкевич на своей странице Facebook.

    Аналогичная акция протеста произошла во Львове 27 апреля. Тогда около 200 человек заблокировали железнодорожные пути на станции "Скнилов". Они были возмущены нехваткой мест в электричках и жаловались на невозможность уехать домой перед началом майских праздников.

    Смотрите также: Месиво из металла: последствия масштабной железнодорожной аварии под Львовом

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти