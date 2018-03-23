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    Во Львовской области нашли двух зарезанных парней

    (обновлено: )24512
    Как отмечается, один из погибших, 22-летний житель района, накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На территории Стрыйского района Львовской области обнаружили тела двух юношей с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

    На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что один из погибших, 22-летний житель района, накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем.

    Устанавливаются обстоятельства смерти молодых людей. Назначен ряд экспертиз.

    По факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

    Ранее сообщалось, что под Черновцами в снегу нашли тело экс-депутата.

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