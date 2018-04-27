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    Происшествия

    Под Львовом нетрезвый водитель сбил патрульного на переходе

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    В четверг на стационарном посту вблизи города Стрый автомобиль Mazda CX-5, двигаясь в направлении Львова совершил наезд на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе на полицейского.
    Под Львовом нетрезвый водитель после наезда на полицейского пытался скрыться
    Facebook Патрульная полиция Львовской области

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Во Львовской области нетрезвый водитель сбил патрульного на пешеходном переходе и попытался скрыться, сообщила пресс-служба полиции.

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    informator.ua/Youtube
    В Днепре мужчина умер за рулем и врезался в столб: кадры с места ДТП

    В четверг, 26 апреля, около 22:00, на стационарном посту вблизи города Стрый автомобиль Mazda CX-5, двигаясь в направлении Львова совершил наезд на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе на полицейского. После столкновение автомобиль проехал еще около 100 метров, после чего остановился. Водитель попытался скрыться. Примерно через четверть часа, 53-летний водитель вернулся на место происшествия.

    У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат экспресс-теста показал 1,5 промилле, после чего он согласился поехать в больницу. Уже в больнице водитель отказался проходить освидетельствование. По заключению врача, мужчина находился в состоянии опьянения. 

    21-летний рядового полиции после оказания первой неотложной домедицинской помощи доставили в Стрыйскую районную больницу. Его состояние оценивают как средней тяжести.

    Facebook Патрульная полиция Львовской области
    Под Львовом нетрезвый водитель после наезда на полицейского пытался скрыться

    По предварительной информации, у патрульного закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная рана ноги, ушиб грудной клетки. Полицейский проходит дальнейшие обследования.

    Ранее сообщалось, что в Ужгороде на пешеходном переходе водитель на еврономерах сбил детей и скрылся с места происшествия. 

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