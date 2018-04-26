Деньги от смерти. За 2,6 миллиарда в Украине победят смертность в ДТП

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины неожиданно обратил внимание на печальную статистику и запланировал выделить 2,6 миллиарда гривен на программу "Безопасные дороги". Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, "будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки, чтобы противодействовать массовому травматизму на дорогах и повышать безопасность".

При этом, разработчики программы отмечают, что среди главных проблем на украинских дорогах — превышение скорости, небезопасность перекрестков, необустроенность пешеходных переходов, управление в состоянии алкогольного опьянения. Документ предусматривает четыре рычага управления безопасностью движения: инфраструктура, надзор и контроль, неотложная помощь, просвещение. По большому счеты, что только не делалось, чтобы улучшить ситуацию на дорогах, но пока толком ничего не помогло. Не привык наш народ соблюдать правила написанные кровью.

Кабмин не пожалел средств на дороги

Кроме того, в рамках реализации этой программы планируется обустроить 500 развязок на сумму 1,16 млрд гривен, 500 островков на въездах в населенные пункты на сумму 930,15 млн гривен, 6 432 пешеходных переходов на сумму 1,161 млрд гривен, а также 1500 пешеходных переходов с осветительными панелями на сумму 150 млн гривен. Также планируется ликвидировать 109 мест концентрации ДТП, на что предполагается потратить 259,8 млн гривен, построить 258 км новых барьерных ограждений на сумму 435 млн гривен, установить 15 тыс. дорожных знаков на 60 млн гривен.

Так же программа предусматривает проведение 46 просветительских кампаний по безопасности движения, а также мероприятий по надзору, контролю и неотложной помощи. Деньги, как можно увидеть, колоссальные, но по подсчету министра инфраструктуры Владимира Омеляна, ДТП со смертельным исходом обходятся украинской экономике в 4,5 миллиарда долларов ежегодно.

Ну а для начала, правительство добилось уменьшения скорости в населенных пунктах до 50 км/час, да только эту норму мало кто соблюдает. Контролировать ее исполнение некому. Хотя еще глава МВД Арсен Аваков собирался вернуть на дороги вместо ликвидированной им госавтоинспекции, хотя бы патрульных. Но дальше разговоров дело не сдвинулось. Так и не удалось наладить работу дорожной полиции.

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Программа Кабмина рассчитана на три года и в ней есть существенные моменты, что касается фиксации скорости в автоматическом режиме и мобильном, подчеркивает заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форуме безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

"Первостепенная задача стоит не в системе наказания, а в системном контроле. Основная проблема в том, что отсутствует системный контроль. Эта программа запускает механизмы, которая поможет полиции запустить на дорогах контроль. Это очень важно, потому что бесконтрольная ситуация на дорогах не только пугает, а уже достала всех. Многие участники дорожного движения позволяют себе то, что раньше не могли позволить. Сегодня нормально, когда не включают поворотники или же при повороте направо перестраиваются из левого ряда подрезая всех. Так дальше не может продолжаться. Но при этом многие водители сетуют на плохие дороги, перекрестки и так далее. 90% водителей, пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов — законопослушные. Но есть единицы, которые портят ситуацию. Но это не особенность нашей страны, в любой стране такое есть. Но, увы, в Европе мы лидируем по смертности в ДТП. А виной не старые автомобили или же дороги, а человеческий фактор — человек понимает, что нет системного контроля и можно нарушить там или там, а вдруг сойдет с рук", — подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина Владимир Караваев.

Более того, по словам Караваева, очень скоро можно будет использовать видеорегистратор в качестве борьбы с хамами на дорогах. Запись сможет служить доказательством во время наложения штрафа за грубое нарушение ПДД. То есть, по записи с видеорегистратора полиция сможет выписать штраф водителю.

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"Когда это процесс будет запущен на законодательном уровне, когда видеорегистратор будет помогать наводить порядок, это будет действенно и похлеще, чем установка видеокамер на столбах и ли патрульных автомобилей. Таким образом мы получим миллионы добровольных помощников, которые помогут контролировать ситуацию на дорогах. Уверен, что это послужит колоссальным сдерживающим фактором для авто-хамов и и поможет снизить аварийность", — подчеркивает Караваев.

Постановлением Кабмин открыл ворота для того, что бы у нас сегодня начали появляться возможности и средства, которые позволят снизить аварийность до 20 года, ка запланировано этой программой, подчеркивает эксперт. Будем надеяться, что в кровавая статистика погибших на дорогах снизится.