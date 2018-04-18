Последний маршрут. Все подробности жуткого ДТП в Кривом Роге

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Сегодня в Кривом Роге приспущены флаги, отменены все концерты и увеселительные мероприятия. Среду, 18 апреля, власти города объявили траурным днем в связи с ужасным ДТП, которое произошло накануне на проспекте Металлургов.

Как сообщалось, в результате ДТП в Кривом Роге погибли 10 человек, еще 19 пострадали. Четверо пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Рядом с местом смертельного ДТП образовался импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, открытки, записки и где зажигают свечи и лампадки в память о погибших.

В горсовете Кривого Рога пообещали помощь пострадавшим и родным погибших. В то же время высшее руководство страны пока никак не отреагировало на ужасную трагедию.

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Прямо под колеса

Напомним, страшное ДТП произошло во вторник около 5:53 утра. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. По предварительным данным, маршрутка №261, набитая пассажирами, ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу прямо под колеса автобуса "АрселорМиттал".

По неофициальным данным, иномарка летела со скоростью не менее 100 км /час. Удар был такой силы, что часть машины отлетела на 20 метров от места ДТП.

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Местные говорят, что перекресток очень опасный, и сейчас с новой силой возмущаются, мол, на этом месте должен быть лежачий полицейский. Этот вопрос поднимали много раз, но ничего так и не сделали. На этом же перекрестке висит знак "Уступи дорогу", который водитель Mazda проигнорировал. Кроме того, светофор здесь до 6 утра всегда отключен, находится в режиме "мигающий желтый".

Все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса. В момент аварии маршрутка была переполнена, ведь для промышленного Кривого Рога 5-6 утра — это час пик.

Пострадавшие в ДТП рассказали, что утром ехали на работу, на первую смену. Большинство из погибших и травмированных — работники ПАО "Арселор-Миттал".

"Все, кто погиб, — это работники предприятия из разных цехов, различных участков. В возрасте — от 27 лет до 60. Они ехали на первую смену", — рассказал начальник отдела безопасности движения на транспорте ПАО "АрселорМиталл Кривой Рог" Сергей Лукьяненко.

В то же время жертв тройной аварии в Кривом Роге могло быть намного больше, так как к счастью автобус предприятия, в который влетела маршрутка, ехал пустой, получил травмы только водитель.

По предварительным данным, пишет "КП в Украине", одной из жертв аварии была 57-летняя Алла Коротич. Женщина проработала на "Арселор-Миттал" 18 лет, у нее двое взрослых дочерей.

kp.ua Алла Коротич

Погиб и коллега Аллы — 40-летний Андрей Славин. На месте скончался 39-летний криворожанин, отец троих детей Сергей Рак. В списке жертв аварии также 36-летний киевлянин Александр Махинов, у которого остались полугодовалый сын и жена, 56-летний Михаил Кукленко, 46-летняя Марина Соловей, Игорь Шкиров и 55-летняя сотрудница одного из металлургических предприятий Людмила Стешенко, у которой остались дочь и внучка.

kp.ua Андрей Славин

kp.ua Сергей Рак

kp.ua Людмила Стешенко

Что известно о виновнике ДТП

Предварительно виновником происшествия называют 67-летнего водителя легковушки Александра В. Известно о нем лишь то, что он инвалид по онкологическому заболеванию и что в это утро очень спешил — вез 16-летнего сына на вокзал. Пенсионера и его сына-подростка спасли подушки безопасности.

Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут. По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев.

В крови алкоголя у водителя Mazda не выявлено. Полиция объявила ему о подозрении в нарушении правил дорожного движения. "Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья его перевезли в больницу, где он находится под конвоем", — сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Полиция обещает в ближайшее время доставить водителя Mazda в суд для избрания меры пресечения.

Что говорят в полиции

Комментируя масштабное ДТП в Кривом Роге, глава Нацполиции Сергей Князев поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением ПДД перевозчиками. Кроме того, поставил задачу "немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий".

Речь идет как о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, так и о проверке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств. Проверят перевозчиков и на соответствие всем необходимым требованиям законодательства.

По материалам из открытых источников интернет