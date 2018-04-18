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    Аналитика и комментарии

    Последний маршрут. Все подробности жуткого ДТП в Кривом Роге

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (17)

    (обновлено: )36402
    Виновником жуткой трагедии в Кривом Роге оказался пенсионер, который опаздывал на вокзал. Полиция уже объявила ему о подозрении. В среду в городе объявлен траур, но центральные власти никак не отреагировали на произошедшее.
    К месту аварии в Кривом Роге горожане несут цветы
    1tv.kr.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом Роге
    1kr.ua
    Молебен и акция памяти на месте смертельного ДТП в Кривом Роге

    Сегодня в Кривом Роге приспущены флаги, отменены все концерты и увеселительные мероприятия. Среду, 18 апреля, власти города объявили траурным днем в связи с ужасным ДТП, которое произошло накануне на проспекте Металлургов.

    Как сообщалось, в результате ДТП в Кривом Роге погибли 10 человек, еще 19 пострадали. Четверо пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.  

    Рядом с местом смертельного ДТП образовался импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, открытки, записки и где зажигают свечи и лампадки в память о погибших. 

    В горсовете Кривого Рога пообещали помощь пострадавшим и родным погибших. В то же время высшее руководство страны пока никак не отреагировало на ужасную трагедию. 

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    Прямо под колеса 

    Напомним, страшное ДТП произошло во вторник около 5:53 утра. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. По предварительным данным, маршрутка №261, набитая пассажирами, ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу прямо под колеса автобуса "АрселорМиттал".

    К месту аварии в Кривом Роге горожане несут цветы
    1tv.kr.ua
    Маршрутка на тот свет. Кривой Рог и другие жуткие ДТП

    По неофициальным данным, иномарка летела со скоростью не менее 100 км /час. Удар был такой силы, что часть машины отлетела на 20 метров от места ДТП.

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    Местные говорят, что перекресток очень опасный, и сейчас с новой силой возмущаются, мол, на этом месте должен быть лежачий полицейский. Этот вопрос поднимали много раз, но ничего так и не сделали. На этом же перекрестке висит знак "Уступи дорогу", который водитель Mazda проигнорировал. Кроме того, светофор здесь до 6 утра всегда отключен, находится в режиме "мигающий желтый". 

    Все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса. В момент аварии маршрутка была переполнена, ведь для промышленного Кривого Рога 5-6 утра — это час пик. 

    Пострадавшие в ДТП рассказали, что утром ехали на работу, на первую смену. Большинство из погибших и травмированных — работники ПАО "Арселор-Миттал".

    "Все, кто погиб, — это работники предприятия из разных цехов, различных участков. В возрасте — от 27 лет до 60. Они ехали на первую смену", — рассказал начальник отдела безопасности движения на транспорте ПАО "АрселорМиталл Кривой Рог" Сергей Лукьяненко

    В то же время жертв тройной аварии в Кривом Роге могло быть намного больше, так как к счастью автобус предприятия, в который влетела маршрутка, ехал пустой, получил травмы только водитель. 

    По предварительным данным, пишет "КП в Украине", одной из жертв аварии была 57-летняя Алла Коротич. Женщина проработала на "Арселор-Миттал" 18 лет, у нее двое взрослых дочерей.

    kp.ua
    Алла Коротич

    Погиб и коллега Аллы — 40-летний Андрей Славин. На месте скончался 39-летний криворожанин, отец троих детей Сергей Рак. В списке жертв аварии также 36-летний киевлянин Александр Махинов, у которого остались полугодовалый сын и жена, 56-летний Михаил Кукленко, 46-летняя Марина Соловей, Игорь Шкиров и 55-летняя сотрудница одного из металлургических предприятий Людмила Стешенко, у которой остались дочь и внучка.

    kp.ua
    Андрей Славин
    kp.ua
    Сергей Рак
    kp.ua
    Людмила Стешенко

    Что известно о виновнике ДТП

    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 0564.ua
    Масштабная авария в Кривом Роге: фото с места трагедии

    Предварительно виновником происшествия называют 67-летнего водителя легковушки Александра В. Известно о нем лишь то, что он инвалид по онкологическому заболеванию и что в это утро очень спешил — вез 16-летнего сына на вокзал. Пенсионера и его сына-подростка спасли подушки безопасности.

    Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку молодой человек должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут. По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев.  

    В крови алкоголя у водителя Mazda не выявлено. Полиция объявила ему о подозрении в нарушении правил дорожного движения. "Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья его перевезли в больницу, где он находится под конвоем", — сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

    Столкновение маршрутки и автобуса в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Видео Владимир Юрьев
    В масштабной аварии в Кривом Роге погибли семь человек

    Полиция обещает в ближайшее время доставить водителя Mazda в суд для избрания меры пресечения.

    Что говорят в полиции

    Комментируя масштабное ДТП в Кривом Роге, глава Нацполиции Сергей Князев поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением ПДД перевозчиками. Кроме того, поставил задачу "немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий". 

    Речь идет как о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, так и о проверке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств. Проверят перевозчиков и на соответствие всем необходимым требованиям законодательства. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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